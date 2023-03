Pour sauver le PSG, Nasser Al-Khelaïfi a un chouchou en Italie

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Auteur d'un début d'année 2023 compliqué avec le PSG, Christophe Galtier est sur la sellette. L'ancien coach de l'OGC Nice pourrait être licencié à la fin de la saison s'il ne parvient pas à renverser le Bayern Munich en C1. Nasser Al-Khelaïfi a déjà un faible pour Thiago Motta.

Si Galtier a sauvé sa peau lors de la dernière journée de la Ligue 1 en s'imposant 3-0 sur le terrain de l'OM, le technicien français n'est pas encore assuré de rester l'entraîneur du PSG pour la saison prochaine. Suite à plusieurs défaites en championnat et une élimination précoce en Coupe de France, Christophe Galtier est sur un siège éjectable. Si l'ancien coach du LOSC souhaite poursuivre son aventure parisienne, il va devoir renverser le Bayern Munich lors du huitième de finale retour de la Ligue des Champions en Bavière. Un véritable exploit à réaliser puisque Paris a perdu le match aller 1-0 au Parc des Princes. En cas de nouvel échec, Nasser Al-Khelaïfi a trouvé le coach qui pourrait redorer le blason du PSG.

Al-Khelaïfi veut Thiago Motta au PSG

Passé par le PSG en tant que joueur, Thiago Motta est désormais entraîneur. L'Italien officie en Serie A où il entraîne actuellement Bologne. Après des passages mitigés au Genoa puis à la Spezia, l'ancien joueur de 40 ans est parvenu à se créer une bonne réputation. Entraîneur des U19 du PSG pendant une saison, Thiago Motta reste très attaché au club de la capitale et aurait même pu revenir pour prendre la direction de l'équipe première. Dans une interview pour TuttoMercatoWeb, l'agent du natif de São Bernardo do Campo (Brésil) s'est exprimé concernant l'avenir du Thiago Motta et ses opportunités pour entraîner Paris. « Il peut entraîner n'importe quel grand club : l'Inter, Milan, la Juventus, le PSG. Je ne suis pas le seul qui le pense, l'an dernier et il y a deux ans, il a failli entraîner le PSG. Le président sait ce que vaut Thiago. Cet été, il était dans les journaux, allez voir. C'était vrai, Al-Khelaïfi le voulait. Et croyez-moi, il n'aurait pas été trop tôt, il connaît l'intérieur et l'extérieur du PSG » a confié Dario Canovi qui accompagne et conseille Thiago Motta depuis le début de sa carrière. Reste à savoir si l'ancien milieu parisien reviendra, cette fois-ci sur le banc l'été prochain.