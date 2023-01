Pour Ramos, le PSG passe avant Cristiano Ronaldo

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En fin de contrat au Paris Saint-Germain, Sergio Ramos ignore encore s’il recevra une offre de prolongation. Le défenseur central attend des nouvelles de ses dirigeants, pendant que le club saoudien d’Al-Nassr en fait son prochain objectif après la signature de Cristiano Ronaldo.

Ce n’est pas avec ce genre de performance que Sergio Ramos convaincra le Paris Saint-Germain. En grande difficulté, le défenseur central a totalement sombré dimanche face au Racing Club de Lens (3-1). Lui qui attend des nouvelles de ses dirigeants à quelques mois de la fin de son contrat. Pour le moment, l’Espagnol ne connaît pas les intentions du club francilien. Mais plus le temps passe et plus Sergio Ramos se dirige vers la sortie.

Ramos donne la priorité au PSG

A l’heure actuelle, le Paris Saint-Germain semble davantage focalisé sur l’avenir de Kylian Mbappé, Lionel Messi ou encore Marquinhos, après la récente prolongation de Marco Verratti. Il n’empêche que l’ancien joueur du Real Madrid y croit toujours. Selon les informations de Marca, Sergio Ramos écoutera en priorité ses dirigeants avant de décider de son avenir. Le défenseur central de 36 ans étudiera ensuite ses différentes propositions, et probablement celle d’Al-Nassr. En effet, le club saoudien, qui vient de conclure l’arrivée de Cristiano Ronaldo, a fait de Sergio Ramos son prochain objectif.

Al-Nassr 🇸🇦 veut s'offrir l'épide dorsale du Real Madrid triple champion d'Euope :



Sergio Ramos --- Luka Modric --- Cristiano Ronaldo (✅)



(@marca) pic.twitter.com/4aB4gVFw9h — BeFootball (@_BeFootball) January 2, 2023

Le Parisien en fin de carrière reste considéré comme un joueur susceptible de booster l’exposition mondiale d’Al-Nassr et de l’Arabie Saoudite, qui souhaite organiser la Coupe du monde 2030. Sans surprise, nos confrères indiquent que Sergio Ramos recevra une offre énorme sur le plan financier. Le genre de salaire qui ne se refuse pas. Sauf que l’international espagnol semble donner la priorité au Paris Saint-Germain. Et pour cause, le joueur formé au FC Séville n’a pas perdu l’espoir de retrouver la Roja. Reste à savoir si la direction parisienne n’a pas déjà scellé son sort.