Pour Osimhen, le PSG n'est pas une priorité

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En quête d’un attaquant pour la saison prochaine, le Paris Saint-Germain s’intéresse notamment à l’ancien Lillois Victor Osimhen. Mais le buteur du Napoli, très cher et plutôt attiré par l’Angleterre, a apparemment une préférence pour son autre courtisan Manchester United.

On connaît les priorités du Paris Saint-Germain pour le mercato estival. En plus du défenseur central Milan Skriniar, qui devrait arriver libre après la fin de son contrat à l’Inter Milan, le conseiller football Luis Campos a prévu de recruter un milieu défensif, un ailier gaucher ainsi qu’un attaquant. Ce dernier profil sera peut-être le plus onéreux compte tenu des pistes à l’étude.

Une préférence pour MU

En effet, le club de la capitale apprécie les qualités du Français Randal Kolo Muani, dont les dirigeant à l’Eintracht Francfort ont fixé un prix de 100 millions d’euros. Et l’autre dossier envisagé n’est pas beaucoup plus simple. Après l’avoir attiré à Lille, Luis Campos aimerait récidiver avec Victor Osimhen qui pourrait coûter encore plus cher. Un sérieux obstacle pour le Paris Saint-Germain. D’autant que l’international nigérian, d’après le journaliste Pete O’Rourke, pourrait privilégier son autre courtisan Manchester United, également intéressé par Harry Kane du côté de Tottenham.

Alors que Naples est en course pour un doublé Championnat-Ligue des champions historique, Victor Osimhen raconte la manière dont il s'est extirpé de la misère, les obstacles qu'il a surmontés et l'évolution de son jeu : https://t.co/2FTjyrk1Ae pic.twitter.com/1fcefybdbp — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 8, 2023

« Tout dépend des clubs. Je suis certain que Kane et Osimhen seraient intéressés par un départ à Manchester United si cela devenait une réelle option pour eux, a confié l’observateur pour Give Me Sport. On sait que Naples sera dur en affaires pour Victor Osimhen. Ils sont partis pour remporter la Serie A et ils disputeront la Ligue des Champions la saison prochaine. Ils voudront sûrement garder Victor Osimhen et ils tenteront de convaincre leurs meilleurs joueurs de prolonger. Je pense qu'il faudrait un montant énorme, entre 120 et 130 millions de livres (entre 136 et 148 millions d'euros), pour convaincre Naples de le vendre. » Limités par le fair-play financier, les Parisiens auront du mal à s’aligner.