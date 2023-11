Pour le bien du PSG, ce joueur ne dort plus avec sa femme

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Rien n'est laissé au hasard chez certains professionnels, qui voient le football impacter leur vie familiale pour pouvoir être au top à tout moment. C'est le cas pour un gardien du PSG, malgré un temps de jeu famélique.

La situation des gardiens de but n’est pas si simple au PSG, où Gianluigi Donnarumma enchaine les matchs sans laisser une miette à ses doublures. Ils sont tout de même cinq gardiens à être sous contrat avec Paris cette saison, ce qui ne créé pourtant pas un énorme embouteillage. Pour les raisons que l’on connait, Sergio Rico n’est pas en état de reprendre le football à l’heure actuelle. La doublure de l’Italien, Keylor Navas, ne joue pas et ne s’entraine quasiment pas en raison d’une blessure qui n’est même pas répertorié sur le point médical mais le prive du groupe. C’est Arnau Tenas, le jeune gardien arrivé du FC Barcelone, qui est donc le numéro 2, et ce sera Alexandre Letellier qui sera le numéro 3 pour le match face à Monaco de ce vendredi soir. A 32 ans, l’ancien dernier rempart du SCO Angers est revenu dans son club formateur en 2020. Et malgré seulement 17 minutes de temps de jeu cumulé, en fin de 38e journée contre Clermont et Metz lors des dernières saisons, sur ces deux dernières années, le gardien ne perd pas sa motivation et son professionnalisme. Loué pour son comportement, il met toutes les chances de son côté et c’est sa femme qui peut le prouver.

Bien dormir, c'est important au PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝑪𝒉𝒍𝒐𝒆́ 𝑳𝒆𝒕𝒆𝒍𝒍𝒊𝒆𝒓 (@chloe_letellier)

En effet, son épouse Chloé est également une influenceuse et elle s’est confié à Jéremstar, expliquant que le couple ne dormait plus ensemble afin qu’Alexandre Letellier ne soit pas dérangé par les deux enfants en bas âge de la famille. « Pour Sasha, que j'ai allaité 2 ans, on n'a pas dormi ensemble pendant 18 mois. Il aime bien, il a sa petite chambre d'ado, il est sur son iPad quand il se couche. Je le laisse dormir seul pour faire de bonnes nuits puisque moi je dors avec mademoiselle, vu que je l’allaite. Il suffit que Jade se réveille un petit peu, ça va le réveiller. Et puis, si mauvais sommeil, risque de blessure. Enfin tu vois, c'est pour ça », a livré l’épouse du gardien du PSG, dans une révélation qui a surpris son interlocuteur mais démontre le grand professionnalisme de Letellier, y compris jusqu’à chez lui. Même s’il ne joue quasiment jamais, le gardien parisien est en tout cas toujours de la partie pour les entrainements ou le travail supplémentaire, et sa présence dans le groupe est globalement appréciée par les joueurs et le staff ces dernières années.