Pour Bernardo Silva, le PSG sacrifiera Verratti

Bernardo Silva est la priorité numéro 1 du PSG et de Luis Campos au mercato. Toutefois, pas facile de convaincre Manchester City de lui céder son joueur, sous contrat jusqu'en 2025. En plus de l'argent, le club parisien doit offrir Marco Verratti pour débloquer la situation.

Même pour un club aussi riche que le PSG, il n'est pas aisé de s'offrir un récent vainqueur de la Ligue des champions. Homme clé du Manchester City de Pep Guardiola, Bernardo Silva a largement contribué au sacre des Citizens samedi et sur toute la saison écoulée. Autant dire que le club mancunien ne lâchera pas aussi facilement son joyau surtout avec une puissance financière équivalente au PSG. Silva est pourtant séduit par le projet parisien ainsi que la perspective de retrouver Luis Campos mais son club bloque le transfert. Silva est sous contrat jusqu'en 2025 et Pep Guardiola compte encore sur lui à l'avenir.

Verratti, la monnaie d'échange pour Bernardo Silva

Le PSG doit se montrer créatif pour faire avancer ce dossier. Cela semble être le cas selon les informations de Foot Mercato et L'Equipe. En plus d'un chèque important, le club parisien offre Marco Verratti à Manchester City. Un échange Bernardo Silva-Marco Verratti qui ne déplaît pas non plus à l'Italien. Selon l'Equipe, Verratti n'exclut finalement pas de tenter une nouvelle aventure ailleurs et il « s'interroge sur son avenir » au PSG. Il possède quand même un contrat jusqu'en 2026 pour rappel.

Un enthousiasme qui n'est pas partagé par Manchester City. Les Citizens ont décliné la proposition du PSG concernant Marco Verratti. Si le milieu italien conserve une certaine cote malgré une régression ces derniers temps, City préfère garder Bernardo Silva dans ses rangs. Le Portugais est trop précieux pour Pep Guardiola. Néanmoins, cette tactique parisienne a le mérite de révéler que désormais aucun de ses joueurs n'est intouchable. Il y a peu, Marco Verratti était l'un des tauliers du PSG et il était jugé intransférable par Doha. A l'instar de Kylian Mbappé, Verratti n'est plus assuré de rester au PSG à l'issue du mercato estival.