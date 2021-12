Le PSG braque 1 point à Lens !

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 17e journée

Stade Bollaert-Delelis

RC Lens – Paris SG 1-1

Buts de Fofana (62e) pour Lens ; Wijnaldum (90+2e) pour le PSG

Grâce à une tête de Wijnaldum dans les arrêts de jeu, le PSG revient de Lens avec un nul 1-1 malgré une prestation lensoise bien plus convaincante.

Dans un stade Bollaert chaud et plein comme un œuf, les Lensois avaient à cœur d’offrir leur meilleur football face au PSG pour la Sainte-Barbe, la fête des mineurs. Les Sang-et-Or, tout de noir vêtus, décidaient d’aller au charbon d’entrée, investissant fortement le camp parisien en début de match. Les Lensois ne trouvaient néanmoins pas le cadre et manquaient de se faire punir juste après. Doucouré perdait un ballon en milieu de terrain, le PSG remontait jusqu’au but de Leca et Messi d’une frappe soyeuse attrapait le poteau d’un Leca impuissant (18e).

9 - Lens a récupéré 9 ballons dans les 30 derniers mètres en 1re période contre Paris, co-meilleur total pour une équipe lors des 45 premières minutes d'un match de Ligue 1 sur les 10 dernières saisons. Survolté. #RCLPSG pic.twitter.com/INa6TVenoS — OptaJean (@OptaJean) December 4, 2021

Cette frayeur poussait les Lensois à être plus précis offensivement. Clauss (25e), Kalimuendo (27e) ou encore Doucouré (31e) alertaient Navas. Bousculé, le PSG était une bête blessée donc encore plus dangereuse. Messi puis Di Maria poussaient Leca à sortir deux beaux arrêts dont le second était un réflexe miraculeux sur sa ligne juste avant le repos.

En seconde période, on repartait sur les mêmes ingrédients. Les éclairs parisiens possibles à tout moment, Di Maria frappait et loupait de peu le cadre (49e). Et de l’autre côté, la forte intensité lensoise avec un pressing qui poussait les Parisiens à des pertes de balle dans leur camp. A la 62e minute, Lens trouvait l’ouverture. Medina chipait le ballon dans les pieds de Messi. Les Lensois lançaient un contre et Fofana envoyait une frappe axiale sur laquelle Navas ne se montrait pas irréprochable.

61' (1-0) ⚽️ SEKO FOFANA !! D'une frappe limpide depuis l'extérieur de la surface, le capitaine surprend Navas par la puissance de son tir. Le ballon échappe au portier parisien, ça fait 1-0 pour le Racing.#RCLPSG pic.twitter.com/9sNz21yROz — Racing Club de Lens (@RCLens) December 4, 2021

Derrière, Lens était tout proche de faire le break, Fofana, encore très bon ce soir, trouvait Pereira da Costa dans la surface qui frappait le poteau de Navas. Acculé, Paris lançait alors Mbappé dans le bain pour revenir dans le match. L'attaquant français donnait quelques frayeurs au public de Bollaert avec quelques incursions mais, de l'autre côté du terrain, Lens continuait à maintenir une pression forte sur les buts de Navas. Les Lensois faisaient mal aux défenseurs parisiens grâce à la vitesse de leurs contres et continuait à avoir des occasions. Sotoca, Frankowski tentaient encore leur chance mais butaient sur un Navas vigilant. Finalement, venu de nul part, le PSG arrachait l'égalisation avec un centre délicieux de Mbappé déposé sur la tête de Wijnaldum à deux minutes de la fin. Messi avait même le coup-franc de la gagne aux 18 mètres mais ne trouvait pas le cadre. Le PSG reste leader avec 42 points tandis que Lens rate l'occasion de monter sur le podium et reste 5e avec 27 points.