Pochettino vexe le Qatar, attention danger

L'entraîneur du PSG a lancé une petite phrase qui va avoir du mal à passer du côté de Doha, alors même que Mauricio Pochettino se sait sur la sellette.

Mauricio Pochettino l’a bien compris, tandis qu’il drague ouvertement Manchester United en vue de la saison prochaine, les dirigeants du Paris Saint-Germain tentent, eux, d’obtenir l’accord de Zinedine Zidane afin que ce dernier devienne le prochain entraîneur du club de la capitale. Tandis que ce dimanche The Telegraph affirme que le technicien argentin serait sur les tablettes d’un autre club haut de gamme en plus des Red Devils, une petite phrase lancée dans les couloirs du Parc des Princes après la victoire du PSG contre le Stade Brestois ne va pas combler de bonheur l’Emir du Qatar, employeur de Pochettino à travers le Paris SG et à qui il lâche près d’un million d’euros par mois. En effet, quelques jours après l’annonce officielle que le club de la capitale ne se rendrait pas à Doha afin d’effectuer un mini stage avec un match amical et de grosses opérations commerciales au menu, l’ancien manager de Tottenham s’en est ouvertement réjoui.

Pochettino évite le Qatar, il est heureux

Mauricio Pochettino le dit sans détour, il préfère très nettement ne pas se rendre à Doha afin de préparer sereinement la suite de la saison, et surtout la double confrontation à venir face au Real Madrid en Ligue des champions. « Ne pas partir au Qatar nous permet d'avoir une semaine libre de travail au centre d'entraînement, ce sera nettement plus tranquille. L'équipe avait envie d'y aller, de voir nos fans au Qatar, c'était important pour le club. Les circonstances font qu'on en profitera pour travailler au centre d'entraînement, mais je le redis, on sera plus tranquille », a lancé l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Une déclaration qui ne fera pas le bonheur du côté du propriétaire du PSG où tout a toujours été mis en œuvre pour faciliter la vie des joueurs et du staff lors de ces courts stages au Qatar. Mauricio Pochettino savait ce qu'il faisait en ne se contentant pas de faire dans la langue de bois sur ce sujet.