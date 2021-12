Pochettino mis KO, Man United a une idée en tête

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Si Ralf Rangnick assure l’intérim jusqu’à la fin de saison, Manchester United cherche déjà son futur entraîneur. Exit Mauricio Pochettino, les Red Devils ont une autre priorité.

Le licenciement d’Ole Gunnar Solsjkaer le 21 novembre dernier a créé des remous sur la planète football. Zinédine Zidane, Mauricio Pochettino, Luis Enrique, Brendan Rodgers…Les noms ont défilé, les rumeurs se sont multipliées. Et c’est finalement Ralf Rangnick qui s’est installé sur le banc de Manchester United fin novembre. Sauf qu’il ne restera pas très longtemps à ce poste. Il assure seulement l’intérim jusqu’à la fin de la saison. Cette fonction d’entraîneur de Manchester United attise donc toujours autant les convoitises. Et les Red Devils continuent de chercher. Le coach du PSG, Mauricio Pochettino, est apparemment attiré par ce poste prestigieux. S’il a été annoncé avec insistance sur le départ, l’Argentin a été conforté récemment par Nasser Al-Khelaïfi. Mais rien ne dit qu’il ne quittera pas le navire en fin de saison, surtout si l’opportunité Manchester United se représente. Problème, il n’est plus le favori du « board ».

Manchester United veut Erik Ten Hag

Selon les informations du Mirror, Manchester United a un nom en tête : Erik Ten Hag. Les Red Devils sont admiratifs de son travail à l’Ajax. L’entraîneur néerlandais fait briller l’Ajax depuis 2017. Cette semaine, en terminant premier de son groupe de Ligue des champions avec six victoires, il a réalisé quelque chose que le club n’était jamais parvenu à faire. La facilité d’Erik Ten Hag à intégrer les jeunes fascine Manchester United. Le géant de Premier League est aussi impressionné par la manière dont il a tiré le meilleur des anciens du championnat comme Sebastien Haller, Dusan Tadic ou même Daley Blind. Pour Manchester United, le positif, c’est que l’intérêt est réciproque. Autant dire qu’une porte se ferme doucement pour Mauricio Pochettino, en cas de départ du PSG en fin de saison, ou même plus tôt si le Qatar passe par exemple à l’action pour un certain Zinédine Zidane.