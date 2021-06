Pochettino c'est fini, Tottenham a trouvé un entraîneur !

Dans : PSG.

Le silence de Mauricio Pochettino agace les supporters du Paris Saint-Germain et cela même si le technicien argentin devrait finalement rester. A Tottenham, Daniel Levy a choisi un autre entraîneur.

Entre Libération, qui annonçait mardi soir que Mauricio Pochettino avait directement demandé un bon de sortie à Nasser Al-Khelaifi pour rejoindre Tottenham, et Le Parisien, qui de son côté indique que l’entraîneur argentin travaille sur le mercato du PSG et n’envisage pas de partir, on commence à voir flou. Pour régler cela, Pochettino et Leonardo pourraient clairement faire savoir que toute cette agitation est fictive, mais c’est le silence de l’ancien manager de Tottenham qui agace les supporters. Cependant, même en Angleterre on ne semble plus vraiment croire que l’ancien coach des Spurs fera son retour sur le banc, 18 mois après avoir été viré et remplacé par José Mourinho. Pour le Daily Express, face à la position très claire du Paris Saint-Germain, Daniel Levy, le boss de Tottenham, a finalement décidé de trouver un autre technicien, ne souhaitant pas attendre un éventuel revirement du club français.

Le propriétaire du club londonien, qui a toujours eu une relation très proche avec Mauricio Pochettino, a réellement pensé qu’un deal était possible avec le PSG. Mais il a vite compris que du côté de Leonardo, soutenu par le Qatar, il n’y avait pas du tout la place aux négociations et que Paris n'est pas du genre à se laisser mener en bateau. C’est pour cela que du côté des Spurs, on a entamé des discussions avec Erik ten Hag, l’entraîneur néerlandais actuellement aux commandes de l’Ajax Amsterdam et qui vient de décrocher un deuxième titre national consécutif avec son équipe. Agé de 51 ans, Erik ten Hag est cité depuis plusieurs semaines comme une cible potentielle de Tottenham, et même si en avril dernier il a prolongé son contrat avec l’Ajax jusqu’en 2023, les Spurs seraient déterminés à le faire signer. Au point que les deux parties se seraient rapprochées annonce le tabloïd anglais.