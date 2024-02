Encore pire que Galtier, Luis Enrique prend cher au PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG n'a pas été très rassurant une fois de plus ce vendredi soir à Strasbourg. Luis Enrique commence à inquiéter pas mal de monde dans la capitale.

Le PSG marche sur la Ligue 1 cette saison mais pourtant, le club de la capitale est critiqué. Le niveau de jeu affiché par les hommes de Luis Enrique est très décevant. Malgré les nombreuses absences il faut le dire, les champions de France n'arrivent pas à adhérer aux consignes de l'ancien entraîneur du Barça. A Strasbourg ce vendredi soir, le PSG s'est écroulé en fin de rencontre. Sans la maladresse des Alsaciens, le club francilien aurait sans doute encore fait match nul. Pour certains fans et observateurs du club parisien, c'est bien insuffisant et Luis Enrique est tenu pour responsable.

Luis Enrique, attention au crash

Sur X ces dernières heures, les critiques fusent contre l'ancien du Barça et certains regrettent même Christophe Galtier. « Le PSG fait peur mais ça date pas d'hier du coup tout le monde peut les bousculer, l'effectif est limité. Luis Enrique est cata, y a eu 0 progression dans le jeu cette saison, le PSG concède trop d'occasions mais bon au moins il trouve des nouveaux postes à ses joueurs... » ; « Supporter du PSG, je suis à deux doigts de penser qu’Enrique fait la même chose que Galtier, mais comme le Barca lui a gagné une LDC, la majorité le juge intouchable… pourquoi ne pas avoir continué avec son vieux 4-3-3 pointe basse, tout l’effectif est fait pour ce schéma de jeu » ; « 100% il savait depuis un moment que xavi allait dégager du Barca et il veut y retourner, il fait tout pour se faire virer de Paris » ; « Tweet risqué : Le PSG de Galtier est + fort que le PSG du Barcelonais » ; ou encore « On est claqué et personne ne défonce Luis Enrique qui est pour le moment au même niveau que Galtier mais comme il a entraîné le Barca de la MSN de Busquets et Iniesta , on lui donne du crédit alors que tactiquement il est catastrophique même le PSG de Emery l’avait foudroyé », pouvait-on voir sur le réseau social détenu par Elon Musk. Avant la Ligue des champions, Luis Enrique est plus exposé que jamais. Attention à la catastrophe, même contre la Real Sociedad, bon tirage sur le papier.