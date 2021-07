PL : Henderson, le PSG terrorise les Reds

Dans : PSG.

Après s’être offert Georginio Wijnaldum, le PSG songe à Jordan Henderson pour renforcer son milieu de terrain au mercato.

Débarrassé par la menace du fair-play financier, qui se veut plus souple que jamais cet été, le PSG en profite pour se bâtir un effectif de gala. Depuis le début du mercato, Paris a déjà recruté Sergio Ramos, Donnarumma, Wijnaldum et Hakimi. Mais les dirigeants parisiens en veulent toujours plus et Leonardo aimerait notamment s’octroyer les services d’un milieu de terrain supplémentaire. Le nom de Paul Pogba revient en boucle, mais une piste moins onéreuse est également surveillée par la direction du PSG. Elle mène à Jordan Henderson, en fin de contrat avec Liverpool en juin 2022 et qui n’a toujours pas prolongé à ce jour.

Le profil du capitaine des Reds a tout pour plaire mais du côté de Liverpool, on ne veut pas croire au départ de Jordan Henderson au PSG, quelques semaines seulement après l’annonce de la signature de Georginio Wijnaldum dans la capitale française. Ancien international écossais de West Ham, Frank McAvennie s’est exprimé sur le sujet avec une grande dose de craintes et d’inquiétudes devant l’intérêt du PSG pour Henderson. « La presse est là pour faire son travail, mais pourquoi Henderson quitterait Liverpool ? » s’est interrogé l’ancien footballeur sur Football Insider avant de poursuivre. « Le PSG a déjà Verratti, ils ont pris Gigi Wijnaldum, pourquoi voudraient-ils Henderson ? Liverpool veut limiter ses frais, Henderson a été beaucoup blessé, donc sa prolongation tarde. Mais je ne peux pas croire que Liverpool le laisse partir. C’est choquant. Ils ne peuvent pas lui offrir un nouveau contrat ? Je ne comprends pas » s’est agacé Frank MacAvennie, lassé de voir la situation de Jordan Henderson s’enliser. Ce dont le PSG pourrait bien profiter dans la deuxième partie du mercato…