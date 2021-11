Pierre Ménès visé par une enquête pour agression sexuelle !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Selon Le Parisien, Pierre Ménès fait l'objet d'une enquête préliminaire pour agression sexuelle. Les faits se seraient déroulés lors du récent match PSG-Nantes au Parc des Princes.

Le 20 novembre dernier, le PSG s’imposait face au FC Nantes en Ligue 1 et c’est le comportement supposé de Pierre Ménès ce soir-là qui vaut à l’ancien consultant de Canal+ de faire l’objet d’une enquête préliminaire de la part de la police pour agression sexuelle. Selon le quotidien francilien, Pierre Ménès, qui était bien au match, aurait touché la poitrine d’une des hôtesses du Parc des Princes. Si cette dernière n’a pas voulu porter plainte suite à ce geste supposé, le parquet de Paris s’est saisi de ce dossier et aurait donc pris la peine d’ouvrir une enquête. Le Parisien a contacté l’avocat de Pierre Ménès et ce dernier a contre-attaqué.

Une enquête ouverte contre Pierre Ménès pour «agression sexuelle» lors de PSG-Nantes

➡️ https://t.co/WePZfuoJvb pic.twitter.com/8eO80TEwhQ — Le Parisien | sport (@leparisiensport) November 29, 2021

« Pierre Mènes a bien assisté au match PSG-Nantes. Il était accompagné de trois personnes durant toute la soirée. Il n’y a eu strictement aucun problème. La soirée s’est très bien passée et c’est confirmé par les attestations CERFA des trois personnes qui l’ont accompagné partout. Mon client déposera une plainte pour dénonciation calomnieuse si l’on porte atteinte à son honneur ou à sa considération », indique Maître Arash Derambarsh. Pour rappel, Canal+ et Pierre Ménès s'étaient séparés d'un commun accord en fin de saison passée, la diffusion du documentaire « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste » réalisé par Marie Portolano ayant suscité une vague de critiques à l'encontre de la chaîne cryptée.