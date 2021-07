TV : Pierre Ménès et Canal+, c'est fini

Dans : Ligue 1.

Le consultant vedette du football français ne continuera pas son aventure à Canal+.

L’affaire de ses comportements sexistes auprès de ses collègues féminines lui aura été fatale. Le documentaire « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste » de Marie Portolano avait dénoncé les attitudes sexistes dans le monde du journaliste sportif, et Pierre Ménès s’était notamment expliqué sur plusieurs de ses agissements passés à Canal+ auprès de la gente féminine. Les explications guère convaincantes et surtout pas teintée du moindre regret avaient été coupées au montage par la chaine, ce qui n’avait fait qu’amplifier l’effet boomerang quand cela avait été relevé. Objet d’une enquête interne depuis, l’ancien journaliste de L’Equipe et consultant de M6 avait été écarté de l’antenne, avant d’annoncer qu’il allait prendre du repos.

Désireux de revenir à la rentrée, Pierre Ménès n’interviendra plus au Canal Football Club, la chaine cryptée ayant de toute façon perdu de nombreux droits sur le football français. Ces derniers temps, son retour n’était plus envisagé, et les deux parties négociaient un accord qui a donc été trouvé, affirme L’Equipe ce jeudi soir. 12 ans après son arrivée, le consultant quitte donc la chaine de Vivendi, un accord privé qui permet d’éviter la case des Prud’hommes, dont personne ne serait sorti grandi même si c’est bien évidemment la solution juridique qui s’impose en cas de désaccord contractuel. L’avenir de Pierre Ménès, qui n’a pas l’intention de s’arrêter et continue de commenter le football via les réseaux sociaux notamment, est pour le moment totalement incertain, même s’il avait laissé entendre qu’il avait déjà des propositions pour un nouveau poste.