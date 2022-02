Pierre Ménès reprend sa carte de fan du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG a livré sa meilleure prestation depuis bien longtemps à Lille dimanche soir et cela n’a pas échappé à Pierre Ménès.

L’espoir renaît à Paris à dix jours du choc face au Real Madrid en 8es de finale de la Ligue des Champions. Après la désillusion de lundi contre Nice en Coupe de France, le PSG était attendu au tournant à Lille et les hommes de Mauricio Pochettino ont répondu présents. Grâce à des buts de Messi, Mbappé, Danilo et Kimpembe, le Paris Saint-Germain a écrasé le champion de France en titre. Et au-delà du score, ce sont les attitudes des joueurs parisiens qui ont rassuré Pierre Ménès. Sur son site Pierrot le Foot, l’ancien journaliste de Canal + a analysé avec soulagement la prestation du PSG à quelques jours de la réception du Real Madrid en Ligue des Champions.

Pierre Ménès confiant pour le PSG avant le Real

Marco Verratti vs Lille pic.twitter.com/tGxbn4HhLF — PSG Comps (@CompsPSG) February 7, 2022

« Paris a atomisé le LOSC et je ne vais évidemment pas regarder les débats qui vont suivre mais je me demande bien ce que les habituels pourfendeurs du PSG vont trouver à redire. Car ce n’est quand même pas souvent qu’une équipe gagne 5-1 à l’extérieur. Je pense qu’ils vont dire que le PSG a eu un maximum de réussite » a analysé Pierre Ménès avant de poursuivre en insistant sur certaines individualités telles que Messi ou Verratti. « Il n’empêche que j’ai quand même vu un PSG nettement plus en jambes que ces dernières semaines, avec beaucoup plus d’intensité. Y compris chez Messi, qui fait but et passe décisive et qui a tiré pour la 10e fois sur un montant depuis le début de la saison. J’ai aussi trouvé Verratti à un niveau physique incroyable. Bref, il y a des motifs d’espoir car c’est beaucoup mieux que ce qu’on a vu ces derniers temps et puis c’était une passation de pouvoir sur le terrain du champion en titre et c’est toujours bien de gagner ce genre de matchs. Ce n’est pas anodin » s’est réjoui Pierre Ménès, satisfait par le match du PSG contre Lille dimanche soir. Une embellie à confirmer face à Rennes vendredi avant de défier le Real au Parc des Princes…