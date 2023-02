Pep Guardiola au PSG, l'attaque surprise !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG se tient prêt à effectuer une offre folle à Pep Guardiola, dont l'avenir à Manchester City est remis en cause par les scandales financiers autour du club anglais. L'entraineur espagnol fait saliver les dirigeants qataris du club parisien.

Si Christophe Galtier pouvait avoir l’impression d’être sous pression au PSG en raison de la menace que représentait l’éventuelle signature de Zinedine Zidane maintenant que l’équipe de France continue son parcours sans lui, que dire de la dernière information parue ce vendredi dans la presse anglaise. Le magazine britannique Four Four Two annonce que la situation à Manchester City pourrait bouleverser les cartes du football européen cet été. L’enquête lancée par la Premier League sur les malversations économiques et les mensonges des propriétaires sur le financement du club jettent un énorme froid sur le projet des Citizens. Si le résultat de ces procédures pourrait ne tomber que dans deux ou trois ans, le fait d’être soupçonné d’avoir violé une centaine de fois les règlements financiers n’aide pas à la sérénité chez le champion d’Angleterre en titre.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Manchester City (@mancity)

Une situation qui éveille l’intérêt du Paris Saint-Germain, qui compte profiter de l’incertitude autour de Manchester City pour effectuer un énorme coup. En effet, L’Equipe l’avait annoncé en mai dernier quand le club parisien se cherchait un nouvel entraineur, Pep Guardiola fait rêver l’Emir du Qatar, qui sait qu’il était impossible de le débaucher des propriétaires émiratis. Selon Four Four Two, le PSG se prépare à effectuer une offre colossale à l’entraîneur espagnol si jamais ce dernier allait au bout de sa logique en quittant son poste à Manchester City si son club était déclaré coupable de manoeuvres financières illégales.

Lionel Scaloni es finalista a ganar el premio a mejor director técnico del Mundo por la FIFA.

• Lionel Scaloni.

• Pep Guardiola.

• Carlo Ancelotti. pic.twitter.com/cEAJXlQm73 — Gastón Edul (@gastonedul) February 9, 2023

Le PSG a l’intention de se placer très tôt dans ce dossier, quitte à l’inciter à partir du club anglais avec donc déjà une porte de sortie toute trouvée. Pour le moment, cela reste très hypothétique, Guardiola ayant toujours défendu son club et ayant assuré qu’il croyait ses dirigeants quand ces derniers lui assuraient qu’il n’y avait aucune malversation. Le dénouement pourrait être long, mais si les doutes s’intensifiaient, la solution parisienne pourrait clairement marquer des points.

Galtier sent la pression monter

Surtout que Guardiola connait les joueurs de l’effectif parisien, et cela veut dire de chaleureuses retrouvailles avec Lionel Messi, qui a connu le sommet mondial lors de leur collaboration avec le FC Barcelone. Dans ces conditions, l’avenir de Christophe Galtier devient bien secondaire. Avec une Ligue des Champions à préparer et un affrontement à venir contre le Bayern Munich, l’entraineur parisien a d’autres chats à fouetter, mais ces rumeurs démontrent que sur le banc de touche, le Qatar rêve aussi de ce qu’il y a de mieux pour le Paris SG. Et voir Manchester City en difficulté, alors qu’un départ plus tôt que prévu d’Erling Haaland est aussi évoqué dans la presse anglaise, ne doit pas trop chagriner les dirigeants parisiens.