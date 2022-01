Paul Pogba pour 0 euro, le PSG va encore frapper fort

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En discussions pour recruter Tanguy Ndombele cet hiver, le PSG est surtout focalisé sur le recrutement de Paul Pogba l’été prochain.

Ces derniers jours, le Paris Saint-Germain tente de recruter Tanguy Ndombele sous la forme d’un prêt de six mois en provenance de Tottenham. Mais les jours passent et pour l’instant, l’ex-milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais n’a toujours pas signé au PSG. Il faut dire que son recrutement est loin de faire l’unanimité dans la capitale française. Si l’entraîneur Mauricio Pochettino plaide pour le recrutement de Tanguy Ndombele, un joueur qu’il a côtoyé à Tottenham, ce n’est pas le cas de tout le monde au PSG. A en croire L’Equipe, certains dirigeants du Paris SG s’interrogent sur l’intérêt de recruter Tanguy Ndombele alors qu’un joueur au profil similaire pourrait débarquer six mois plus tard en la personne de Paul Pogba.

Pogba priorité du PSG cet été, ça se confirme

Paul Pogba🇫🇷 est une cible prioritaire pour le PSG pour l'été prochain.



Leonardo a déjà échangé à plusieurs reprises avec Mino Raiola sur le sujet.



Et pour cause, les bruits de couloir au sujet de l’intérêt du PSG pour Paul Pogba se confirment. A en croire le quotidien national, il ne fait plus aucun doute que le champion du monde 2018, en fin de contrat à la fin de la saison avec Manchester United, est la priorité absolue du Paris Saint-Germain dans l’optique de l’été prochain. Preuve que ce dossier est très sérieux, Leonardo a échangé à plusieurs reprises avec Mino Raiola, l’agent de Paul Pogba, afin de préparer une signature l’été prochain. De son côté, Paul Pogba n’a pas caché l’été dernier, lorsque son nom était déjà associé au Paris SG, que la possibilité de signer au PSG l’emballait. Reste maintenant à trouver un accord financier entre toutes les parties pour boucler ce deal alors que Paul Pogba fait actuellement partie des joueurs les mieux payés de Premier League. Du côté de Manchester United, on ne désespère d’ailleurs pas de faire signer à Paul Pogba une prolongation de contrat. Mais à ce jour, la tendance est plus que jamais à un départ pour « La Pioche ». Et le PSG fait office de grand favori…