Pas rancunier, Pochettino rend un grand service au PSG

A la recherche d’un milieu de terrain, Chelsea ne parvient pas à s’entendre avec Brighton pour le transfert de Moises Caicedo. Les Blues pourraient finalement se rabattre sur Leandro Paredes, l’indésirable du Paris Saint-Germain que le coach Mauricio Pochettino a dirigé dans la capitale française.

Moins médiatisé que le feuilleton Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, le cas Moises Caicedo anime également ce mercato estival. Pour compenser les départs de N’Golo Kanté et de Mateo Kovacic, Chelsea a fait du milieu de Brighton sa grande priorité. Le problème, c’est que les Blues ne s’attendaient pas à une telle résistance de la part des Seagulls. Ces derniers ont jusqu’ici rejeté toutes les offres londoniennes, dont la dernière à 93 millions d’euros ! Pour libérer l’international équatorien, Brighton réclamerait 116 millions d’euros, tandis que Chelsea refuse de surenchérir.

