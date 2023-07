Pas de Neymar ici, le foot féminin humilie la star du PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le football féminin gagne de la popularité auprès du public notamment en Allemagne. Sophia Kleinherne, l'une des joueuses de la Mannschaft féminine, a tenté d'expliquer la bonne image des joueuses. Selon elle, leur plus grande honnêteté sur le terrain joue beaucoup.

Quelques mois après le Mondial au Qatar, les femmes vont à leur tour déterminer la nouvelle équipe championne du monde. Le coup d'envoi du tournoi est pour jeudi, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Si la médiatisation ne devrait pas atteindre le niveau des hommes, les chiffres devraient encore être en progression à l'échelle mondiale avec 32 nations présentes. Surtout, le football féminin gagne des adeptes année après année. C'est le cas en Allemagne où l'équipe féminine commence à supplanter la légendaire Mannschaft masculine dans le cœur des gens.

Le foot féminin protégé des simulateurs, une aubaine

Cela s'explique par les difficultés de l'équipe masculine depuis quelques années évidemment mais pas que. Interrogée par le magazine Playboy, la joueuse allemande Sophia Kleinherne a évoqué l'intérêt grandissant pour son football auprès du public. Pour elle, le foot féminin progresse vite sur le plan technique mais garde encore un certain amour du jeu. Un football traditionnel et surtout plus honnête, loin des roulades d'un certain Neymar. La star du PSG n'a pas encore d'équivalent chez les femmes, Sophia Kleinherne s'en félicite.

“En el fútbol femenino no hay ninguna Neymar, no nos quedamos en el piso”: Sophia Kleinherne https://t.co/fisRRbhxQh #DeportesBlu — Blog Deportivo (@blogdeportivo) July 18, 2023

« Je pense que nous avons réussi à inspirer les spectateurs avec un football plus honnête […] Je crois que nous n'en faisons pas toujours autant dans certaines situations. Je ne connais pas de Neymar au féminin. Je ne connais par exemple aucune joueuse qui reste allongée deux ou trois minutes. Je dirais que nous mettons vraiment tout notre cœur dans chaque seconde du jeu, et même lorsque nous perdons, nous ne pouvons jamais être accusés de ne pas tout donner. Il y a une passion incroyable dans notre équipe », a t-elle analysé. Reste à voir si, avec les enjeux grandissants dans le football féminin, les mauvaises habitudes d'un Neymar ne vont pas finir par arriver bien plus vite que prévu.