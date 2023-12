Pas de mercato, nouvelle humiliation assurée pour le PSG

Dans : PSG.

Le PSG connaitra ce lundi son prochain adversaire lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Du très lourd attend certainement le club de la capitale, qui n'est actuellement pas prêt à faire front.

A Paris, la pression monte peu à peu avant le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions qui aura lieu ce lundi à 12h. Le PSG sait que du lourd l'attend et en fonction de l'identité de l'adversaire, la direction pourrait choisir de recruter. Car en l'état actuel des choses, pas mal de manques sont constatés depuis le début de la saison. Pour certains observateurs, le PSG aura du mal à exister en huitièmes de finale de la Ligue des champions si rien n'est changé dans les prochaines semaines. C'est notamment l'avis de Bixente Lizarazu, qui voit un Paris toujours limité par le profil de certains joueurs.

Trop de carences au PSG ?

Lors d'une intervention sur Téléfoot, le consultant n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet. « Les manques du PSG, notamment par rapport à la Ligue des Champions, sont dans toutes les lignes. Par exemple les attaquants, on a un phénomène, Mbappé, mais les autres sont maladroits et on ne peut pas dépendre à ce point de Mbappé. Le milieu est un peu inexpérimenté et il y a des faiblesses défensives. Il faut progresser à ce niveau. On a retrouvé le collectif, mais ça peut ne pas être suffisant en Ligue des Champions », a notamment indiqué Bixente Lizarazu, qui apprécie néanmoins l'image renvoyée par ce nouveau PSG made in Luis Enrique : « Le positif déjà, c’est que lui incarne une autorité, parfois d’une manière un peu excessive, mais c’est le patron de l’équipe. On critiquait beaucoup le PSG pour un manque de collectif, on a une équipe collective, un groupe impliqué. On a aussi un style de jeu identifié, avec la volonté d’avoir le ballon. Il y a donc une évolution par rapport à la saison passée ». Il se dit que le PSG lorgne sur un défenseur mais aussi un milieu de terrain pour cet hiver. Le budget ne devrait pas poser de problèmes à Paris selon Sports Zone.