Paris FC - OL : 4 supporters du PSG condamnés

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Les supporters du PSG se sont bien mêlés aux incidents autour du match entre le Paris FC et l’OL, définitivement interrompu à la mi-temps avant les fêtes. Quatre d’entre eux ont été repérés et ils connaissent désormais leur sanction. Ils sont interdits de stade, mais dans la version stricte, c’est à dire avec obligation de pointer au commissariat lors des matchs de football et de handball du PSG, mais aussi lors des rencontres de football du Paris FC, du Red Star et de Créteil. Autant dire que les week-ends passeront par les commissariats pour ces fauteurs de trouble qui font partie du groupe la Ferveur Parisienne, que le Collectif Ultras Paris accueille en son sein.