Panique à gauche, le PSG drague Alphonso Davies

Par Adrien Barbet

Suite à la longue blessure de Nuno Mendes, le PSG fait pour le moment confiance à Lucas Hernandez pour assurer le couloir gauche. Toutefois, Paris aimerait bien avoir un joueur spécialiste de plus dans ce secteur, comme par exemple Alphonso Davies.

S'il est parfois utilisé comme latéral gauche, le véritable poste de Lucas Hernandez est bien défenseur central. Le Français n'hésite pas à dépanner, comme il l'a fait avec l'Atletico Madrid, le Bayern Munich ou en équipe de France. Avec la blessure de Nuno Mendes et un axe défensif déjà défini avec Marquinhos, Skriniar, Kimpembe ou même Danilo Pereira, Luis Enrique utilise Hernandez sur un côté. Néanmoins, le joueur de 27 ans n'a pas la même explosivité que le Portugais et le PSG a besoin d'un joueur rapide et bon centreur pour ce rôle. Selon les informations d'Ekrem Konur, le club de la capitale suit attentivement la situation d'Alphonso Davies.

Le PSG craque pour Alphonso Davies, la concurrence est rude

Le journaliste, spécialiste du mercato, avance que le Real Madrid, Manchester City ainsi que Chelsea sont également dans le coup pour le joueur de 22 ans. Le Canadien a rapidement explosé au plus haut niveau mais sa progression a été freinée par les blessures. Récemment, l'ancien joueur des Whitecaps de Vancouver a retrouvé un bon niveau avec déjà 3 passes décisives délivrées en Bundesliga. Troisième du Golden Boy en 2020 et membre de l'équipe-type de l'année au même moment, Alphonso Davies a depuis ralenti la cadence mais reste un joueur extrêmement convoité, compte tenu de son jeune âge et de ses axes d'amélioration et de progression. Le PSG veut probablement miser sur une doublette Mendes- Davies pour l'avenir. Surtout que le Canadien est capable d'évoluer comme ailier. Poste où il a été formé au Canada, avant de redescendre sur le terrain. Hernandez retrouvera ainsi un rôle plus axial si ce recrutement se concrétise.