Ousmane Dembélé, le PSG candidat au titre de pigeon de l'été

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG ne fonce pas tant que ça sur Ousmane Dembélé, qui reste dans le viseur mais plutôt comme une solution de repli. L'idée de le recruter en août, mais plus cher, fait son chemin.

Des clauses fixées en plein milieu du marché des transferts, voilà qui a de quoi donner un coup de fouet à un mercato qui a vécu une première partie mouvementée, avant de se calmer ces derniers jours. Le PSG se retrouve coincé pour trouver la bonne carburation offensive, et a décidé de mettre le paquet pour faire venir Ousmane Dembélé. Selon plusieurs sources dont RMC et AS, le Paris SG a la possibilité d’activer une clause libératoire fixée à 50 ME pour faire venir l’ailier français, qui n’est pas forcément considéré comme intouchable au Barça même si Xavi l’apprécie. Cette clause est valable jusqu’au 31 juillet. Un montant raisonnable pour un champion du monde, qui a encore quelques belles années de football devant lui à 26 ans.

Un joueur offensif demandé... en août ?

Ce recrutement devait officiellement se détacher complètement de l’avenir indécis de Kylian Mbappé, qui pourrait quitter le PSG cet été. Le champion de France a en effet besoin d’un joueur offensif de plus avec le départ de Lionel Messi, la fragilité de Neymar, et le fait que Bernardo Silva ne soit pas vraiment sur le point de signer même si le dossier n’est pas complètement fini.

Concernant Ousmane Dembélé, la presse espagnole affirme que l’ancien Rennais n’est pas du tout dans l’optique de partir, et préfère clairement continuer à jouer au Barça cette saison. Mais il ne s’opposera pas à un transfert au PSG. Toutefois, le journaliste espagnol Toni Juanmarti affirme qu’aucun contact appuyé n’a lieu entre les deux clubs, et que la transaction pourrait finalement se faire au moins d’août, si Paris estime avoir un gros besoin offensif à combler. Problème, la clause sera alors passée à 100 millions d’euros. Toni Juanmarti affirme que, dès lors, le PSG estime qu’il faudra 70 à 75 millions d’euros pour boucler l’opération. Une opération disponible à 20-25 ME de moins quelques semaines plus tôt. Un choix qui serait alors plus que discutable pour Paris, qui ne semble pas convaincu par la piste Ousmane Dembélé, mais qui est bien conscient qu’il y a un manque à combler en attaque, et que le joueur du Barça peut faire l’affaire en fin de mercato.