Ousmane Dembélé, c'est déjà la grande peur

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Ousmane Dembélé a fait ses grands débuts au Parc des Princes sous le maillot du PSG. Si l'attaquant international tricolore n'est pas apparu sous son meilleur niveau, son association avec Kylian Mbappé fait déjà peur à la Ligue 1.

Ousmane Dembélé a été titularisé pour la première fois depuis qu’il a quitté le Barça pour rejoindre Paris, et l’attaquant français a reçu un accueil plus que chaleureux au moment de la présentation des nouveaux joueurs. Sur le terrain, le champion du monde 2018 a eu plus de mal, même si quelques accélérations, il a fait souffrir la défense lensoise. Avant de céder sa place à Fabien Ruiz, Dembélé a montré de belles choses, mais il doit encore s’adapter à sa nouvelle équipe.

En attendant, sa complicité avec Kylian Mbappé saute aux yeux et le PSG possède un duo offensif infernal, et pourrait même avoir l’attaquant de l’équipe de France si Randal Kolo Muani signait à Paris d'ici à la fin de la période des transferts. De quoi effrayer les équipes de Ligue 1 et pourquoi pas l’Europe. Dans les colonnes du quotidien sportif, un ancien joueur du Paris Saint-Germain et du RC Lens dit tout le bien qu’il pense de l’ancien joueur du FC Barcelone.

Dembélé-Mbappé, la Ligue 1 peut trembler

Un PSG de gala lance enfin sa saison contre Lens ! https://t.co/veJ80HajXC — Foot01.com (@Foot01_com) August 26, 2023

Daniel Xuereb, l’ancien joueur des Bleus et des deux clubs qui s’affrontaient samedi soir du Parc des Princes, a des étoiles dans les yeux après avoir vu le match d’Ousmane Dembélé. « On sent qu'il n'est pas encore eu top mais, malgré tout, il est déjà à un bon niveau. Ce n'est pas encore le grand Dembélé, mais c'est suffisant pour le Championnat de France. Il va faire très mal ! Au-delà du terrain, on sent une amitié, un lien très fort avec Mbappé. Ils se connaissent, s'apprécient, ils ont envie de jouer ensemble, de se faire plaisir, et on le ressent. Ils se cherchent et ils se sont trouvés. C'est ça qui est inquiétant », a expliqué un Daniel Xuereb qui souhaite bien du plaisir aux défenseurs qui devront se coltiner le Paris Saint-Germain cette saison.