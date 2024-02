Mbappé quitte le PSG, le Qatar a choisi son successeur

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le départ de Kylian Mbappé est acté et le PSG va désormais pouvoir se concentrer dès maintenant sur sa succession. Victor Osimhen fait partie des cibles privilégiées par l’état-major parisien au mercato.

Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, c’est quasiment terminé. A la fin de la saison, l’attaquant de 25 va quitter le club parisien, dans lequel il a signé il y a sept ans en provenance de l’AS Monaco. Un départ très préjudiciable pour le champion de France en titre, qui a toutefois le temps de se retourner en sachant dès le mois de février que son meilleur joueur ne sera plus là la saison prochaine. L’objectif pour Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos est de mettre à profit ce temps pour préparer au mieux la succession de Kylian Mbappé. Ces derniers jours, les noms de Marcus Rashford, Marcus Thuram ou encore Rafael Leao ont été évoqués. Mais à en croire les informations de The Athletic, la priorité du Paris Saint-Germain pour combler le départ de Kylian Mbappé se nomme Victor Osimhen.

🚨 Victor Osimhen figures prominently on Paris Saint-Germain list to replace Kylian Mbappe. #PSG preparing for possible exit since summer + stepped up multiple discussions in January to be ready for June. 25yo Napoli striker strong contender @TheAthleticFC https://t.co/wKRuUagYoX — David Ornstein (@David_Ornstein) February 15, 2024

Malgré une prolongation jusqu’en juin 2026 avec Naples, l’international nigérian ne sera pas retenu par Aurelio de Laurentiis en cas de proposition XXL lors du mercato estival. Selon le journaliste britannique David Ornstein, le PSG a maintenu un contact permanent avec Osimhen et les dirigeants de Naples depuis l’été dernier afin d’anticiper une nouvelle offensive en juin 2024. Il faut dire que l’été dernier, le Paris Saint-Germain avait déjà fait de Victor Osimhen une priorité avant de finalement renoncer à sa signature et foncer sur Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. La question est maintenant de savoir combien Naples réclamera au PSG pour le recrutement de Victor Osimhen. Même si sa saison 2023-2024 n’a rien à voir avec celle du titre napolitain l’an passé, l’ancien attaquant de Lille reste l’un des buteurs les mieux valorisés en Europe. A moins de 100 millions d’euros, Aurelio de Laurentiis ne discutera sans doute même pas avec Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi. Mais grâce au départ de Kylian Mbappé, le PSG va économiser une manne importante de masse salariale et aura par conséquent plus de latitude sur le marché des transferts.