Osimhen est à Paris, alerte générale

Le prochain mercato estival du PSG sera chaud, très chaud. Parmi les joueurs que Luis Campos veut recruter à Paris, Victor Osimhen.

Le PSG compte bien sécuriser le titre en Ligue 1 le plus tôt possible. Ensuite, il sera l'heure de faire les bilans. Et sauf rebondissement, Christophe Galtier quittera son poste d'entraineur. Luis Campos sera chargé de lui trouver un remplaçant mais aussi de considérablement renforcer l'effectif francilien. Le conseiller sportif souhaite notamment recruter en attaque. Et parmi les profils qui lui plaisent beaucoup, on retrouve Victor Osimhen. Le Nigérian crève l'écran à Naples et sera très courtisé cet été lors du marché des transferts. Aurelio De Laurentiis, président du club napolitain, le sait bien et réclame plus de 150 millions d'euros pour lâcher l'ancien Lillois. Apparemment, ce prix ne refroidit pas encore le PSG...

Osimhen, le PSG ne lâche rien

En ces mois de rumeurs de transferts, tous les indices sont bons à prendre pour les fans et observateurs. Selon les informations du magazine napolitain Il Mattino di Napoli, Victor Osimhen se trouve à Paris avec son agent. Officiellement, ce déplacement est dû à quelques jours de vacances après avoir sécurisé le titre en Serie A. Mais certains pensent que le joueur et son représentant en profiteront pour négocier avec le PSG. Outre le club de la capitale, le Real Madrid, le Bayern Munich, Manchester United ou encore Newcastle sont aussi intéressés par Victor Osimhen. Le Napolitain n'a pas encore fait son choix même s'il se dit que la Premier League part avec de l'avance. Luis Campos, qui se sait très surveillé par sa direction à Paris, veut en tout cas mettre tous les ingrédients de son côté pour tenter de boucler un deal. Les 60 prochains jours seront décisifs pour son avenir le rappelle Il Mattino di Napoli.