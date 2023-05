Achraf Hakimi avec plusieurs femmes, ça fait scandale à Madrid

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Suspendu lors de la victoire du PSG à Auxerre, Achraf Hakimi ne vit pas des moments faciles sur le plan sportif. Et dans le privé, le défenseur international marocain semble vivre des jours meilleurs malgré son divorce.

Si Lionel Messi a été sanctionné par le Paris Saint-Germain pour un aller-retour avec sa famille en Arabie saoudite, Achraf Hakimi a lui été puni, mais par la LFP et pour une expulsion méritée face à Lorient. Le joueur marocain a donc eu un peu de temps de libre le week-end dernier pendant que le leader de la Ligue 1 se déplaçait à l’Abbé-Deschamps d’où Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont ramené trois points précieux dans la quête d’un onzième titre de Champion de France. A en croire plusieurs médias espagnols, dont Marca, Achraf Hakimi a profité de cela pour passer un court séjour d’agrément à Madrid, une ville où il adore se ressourcer et où une partie de sa famille est installée. Et le défenseur international marocain du PSG a pris du bon temps, au moment même où il est en plein divorce et doit faire face à une mise en examen pour viol. Une accusation dont Hakimi se défend très fermement en affirmant être victime d’un chantage.

Hakimi fait la fête, en Espagne on est étonné

La noche loca de Achraf Hakimi en Madrid, con más de seis chicas y seguridad privada https://t.co/W0BPHhB9dQ — Cuatro (@cuatro) May 9, 2023

A l’occasion de ce séjour madrilène, Alexia Rivas, journaliste pour Mediaset Espagne, raconte avoir eu l’énorme surprise de croiser Achraf Hakimi en boîte de nuit, et pas tout seul. « Quand nous sommes arrivés dans cet établissement, nous avons constaté qu'une personne est entrée incognito et emmitouflé. Puis cet homme a enlevé ses vêtements et j'ai reconnu Achraf. Il était dans l'une des pièces VIP de cette boîte de nuit avec trois amis. Ils passaient un super moment. Il y avait la sécurité tout le temps autour de cet espace, et il y avait un garde rien que pour eux. Et à un moment, six ou sept filles sont allées dans cet endroit privatisé. Elles s'amusaient bien (...) Je n'ai pas vu un Achraf inquiet, bien au contraire il avait l’air très heureux », témoigne la journaliste espagnole, au moment même où son épouse, Hiba Abouk, lui réclame 10 millions d'euros dans le cadre d'un divorce très médiatique.