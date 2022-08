Osimhen au PSG, la surprise de Luis Campos

En contact avec Naples pour l’arrivée de Fabian Ruiz et le départ de Keylor Navas, le Paris Saint-Germain profite des discussions pour évoquer un autre dossier. Le conseiller football Luis Campos s’intéresserait également à l’attaquant Victor Osimhen qu’il avait déjà recruté à Lille.

Le recrutement du Paris Saint-Germain est loin d’être terminé. En accord avec le conseiller football Luis Campos, le coach Christophe Galtier attend encore trois renforts, dont un élément dans le secteur offensif. « On souhaite l'arrivée d'un autre attaquant, confirmait l’entraîneur parisien cette semaine. Avec un calendrier chargé, on souhaite des arrivées. Le club travaille, je suis en relation directe avec Luis Campos. Luis est en relation directe avec notre président. »

« Il ne faut pas se tromper, ajoutait le technicien en conférence de presse. Est-ce que ce joueur va arriver ? On ne sait pas. Il faut que ce soit un vrai plus. » Ces derniers jours, on a notamment cité les noms de Rafael Leão (Milan AC) et surtout de l’Anglais Marcus Rashford, que le manager de Manchester United souhaite absolument conserver. La piste menant au Portugais pourrait être privilégiée, à moins que Luis Campos n’opte pour un autre joueur qu’il avait également recruté à Lille.

Napoli director Giuntoli met also with Paris Saint-Germain in France today. Talks are progressing well in order to complete both Fabián Ruiz & Keylor Navas deals. 🚨🔵 #PSG @SkySport



…as reported last week, it’s just a matter of time for Fabián to PSG. It will be done soon.