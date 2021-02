OM-PSG : Pierre Ménès crie au scandale

Dans : PSG, OM.

Le match OM-PSG n'a pas tenu toutes ses promesses, Paris faisant trop facilement la différence. Mais Pierre Ménès est quand même sous le choc des décisions de l'arbitre et de la VAR.

Compte tenu du scénario du match aller au Parc des Princes, et de la semaine que venait de vivre l’Olympique de Marseille, l’affiche OM-PSG, qui faisait son retour sur Canal+ en Ligue 1, sentait la poudre. Mais c’est une évidence, les joueurs marseillais n’ont pas été au rendez-vous, malgré de la bonne volonté et le désir de bien faire. Cependant, loin d’engendrer les polémiques du choc de septembre dernier au Parc des Princes, ce sont les décisions de Benoit Bastien, arbitre de ce Marseille-Paris, ou plutôt ses non-décisions qui ont étonné pas mal de monde. Pierre Ménès est, lui, sidéré que l’expérimenté arbitre se plante à ce point sur d’éventuels penalties, et cela sans que la VAR ne vienne le faire changer d'avis. Pour le consultant de Canal+, tout cela est incroyable et mériterait de donner lieu à des explications officielles.

« Il faudra qu’on m’explique comment monsieur Bastien peut ne pas donner deux pénos évidents pour le PSG, le premier pour une faute de Sakaï sur Icardi, le second pour un contact d’Alvaro sur Neymar. C’est bien la peine d’avoir la VAR pour laisser passer des énormités pareilles. Je n’ai aucune explication à cette incompétence arbitrale, à la fois de la part de monsieur Bastien et des Pinocchios qui étaient dans le car. Encore heureux que le match était plié parce que ce sont quand même deux décisions scandaleuses. À noter qu’Alvaro s’est peut-être sérieusement blessé au genou lors de son intervention fautive sur Neymar… », constate Pierre Ménès, qui risque d’attendre longtemps avant d’avoir des explications, la Direction nationale de l’arbitrage ne commentant jamais ce genre de situation.