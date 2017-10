OM-PSG : La petite phrase qui tue de Rabiot avant le Classique

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

Après les matchs internationaux, le choc traditionnel entre Marseille et Paris arrivera assez rapidement, puisqu’il est programmé pour la 10e journée, le dimanche 22 octobre.

Un rendez-vous forcément attendu, même si les deux clubs ne luttent pas dans la même catégorie. Le PSG survole déjà le championnat de France et ambitionne non seulement de reprendre le titre national, mais surtout de jouer le dernier carré de la Ligue des Champions. L’OM vise officiellement l’une des quatre premières places, et malgré son récent changement de propriétaire et d’ambition, n’apparaît pas encore en mesure de rivaliser avec le club de la capitale. Une situation dont il faut tout de même se méfier prévient Adrien Rabiot, qui a sorti un discours plutôt prudent sur RMC pour évoquer cette rencontre, même si une petite phrase pourra le laisser paraître prétentieux. En effet, le milieu de terrain parisien a tout simplement résumé l’ambition de l’OM pour cette rencontre à une volonté de prendre le moins de buts possibles…

« Il ne faudra pas aller trop confiant au Vélodrome, a-t-il déclaré à la radio. On va être attendus. Avec les arrivées à Paris, ça va faire monter la sauce. Marseille va essayer de ne pas en prendre trop à domicile contre nous. Je pense que ça va être un match assez serré. Ils ont un bon effectif », a souligné Adrien Rabiot, qui sait que l’attaque parisienne peut faire des malheurs partout en France, mais qu’elle est aussi restée muette à Montpellier dernièrement.