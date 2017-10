OM-PSG : Comme toujours, la France se moque des supporters

Dans : PSG, OM, Ligue 1.

Sans surprise, les supporters du Paris Saint-Germain ne seront pas autorisés à effectuer le déplacement à Marseille le 22 octobre prochain.

Inquiet, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé une interdiction de déplacement. A la suite d’une réunion prévue ce vendredi, les autorités devraient donc confirmer cette décision qui ne surprendra personne, mais qui agace un peu tout le monde à l’image de Bruno Salomon. En effet, le journaliste de France Bleu, qui souligne la gestion des fans en Europe, constate que la France refuse de s’occuper du problème.

« En France on est incapables de gérer un déplacement de 500 personnes alors qu’en Ligue des Champions, 1 000 Parisiens peuvent monter à Bruxelles, 1 500 vont à Glasgow, pas de problème. Mais à Marseille, comme dans d’autres coins de France, impossible de s’occuper de cette sécurité, a regretté notre confrère. Pourquoi ? Parce que les autorités, les instances du foot ne s’intéressent pas aux supporters, aux Ultras, ils ne sont là que pour dire quand ça ne va pas et sortir le parapluie à interdiction de déplacement quand ça devient un tout petit peu compliqué. C’est bien dommage et comme d’habitude ça m’énerve. » Et Salomon n'est sûrement pas le seul dans ce cas.