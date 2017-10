OM-PSG : Ce joueur parisien bluffé par l'ambiance du Vélodrome

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

Entre Thomas Meunier, Adrien Rabiot, Marco Verratti ou Kylian Mbappé, les joueurs parisiens ont mis les choses au clair avant le Classique à Marseille. Pour eux, l’important reste la Ligue des Champions, et le rendez-vous traditionnel face à l’OM est surtout capital aux yeux des supporters. Ce qui ne les empêche de claironner déjà à propos de la future victoire du club de la capitale au Stade Vélodrome. Moins expérimenté, Presnel Kimpembe se veut plus prudent, et n’hésite même pas à confier son admiration pour l’enceinte de Boulevard Michelet et le soutien bruyant des fans de l’OM pour leur équipe.

« Tous les matchs sont importants, que cela soit en Coupe de la Ligue, en L1 ou en Champions League. Après, on sait que cela tient à coeur à nos supporters. À nous aussi. On va tout donner pour revenir avec une victoire ce week-end. Le Vélodrome toujours impressionnant ? Oui, cela impressionne toujours, on sait qu'ils ont des supporters qui poussent un gros coup de gueule. C'est à nous de rester concentrés et de faire abstraction à tout ça », a expliqué le défenseur central, qui enchaine les matchs depuis quelques semaines, et se verrait bien prendre encore un peu plus d’expérience avec un rendez-vous à Marseille qui forge toujours le caractère dans une carrière.