OM : Ce supporter de Marseille avoue se régaler avec le PSG

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

Quintuple champion du monde de natation avec l'équipe de France, alors qu'il était licencié au Cercle des Nageurs de Marseille, Camille Lacourt n'a jamais masqué qu'il était fan de l'Olympique de Marseille. Mais désormais consultant pour Canal+, le beau gosse du sport français avoue qu'il est vraiment épaté par les matches livrés par le Paris Saint-Germain cette saison et qu'il se régale de voir jouer Kylian Mbappé, Neymar et leurs coéquipiers. Bien évidemment, cela ne l'empêche pas d'être toujours fan de l'OM.

Une position compliquée que Camille Lacourt a facilement et calmement justifiée lors de l'émission Canal Sport Club. « Moi je suis supporter de Marseille, mais je me régale de voir jouer Paris. Mon coeur reste Blanc et Bleu mais quand tu vois un match comme PSG-Nîmes c’est magnifique. L’an dernier, on trouvait cette équipe nonchalante, mais là ça court, ils ont les dents longues et ça fait plaisir. Et moi avant tout j’aime le foot », a précisé Camille Lacourt, histoire de répondre d'avance à ceux qui viendront inévitablement le secouer sur les réseaux sociaux.