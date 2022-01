OL-PSG : Mbappé, le bourreau de Lyon sera là

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Diminué en raison de nombreuses absences dans son secteur offensif, le Paris Saint-Germain s’en remettra une fois de plus à Kylian Mbappé au Groupama Stadium. Cela tombe bien, l’Olympique Lyonnais est l’une des équipes qui réussissent le mieux à l’attaquant français en Ligue 1.

C’est peut-être le meilleur moment pour affronter le Paris Saint-Germain. En plus de l’absence du blessé Neymar, dont le retour à l’entraînement est prévu dans environ trois semaines, le club de la capitale ne pourra pas s’appuyer sur les Argentins Lionel Messi et Angel Di Maria. L’ancien Barcelonais « va continuer son protocole de reprise individuelle post-Covid durant les prochains jours », annonce le point médical parisien. Tandis que le deuxième poursuit sa période d’isolement. Pas de quoi inquiéter l’entraîneur Mauricio Pochettino.

« Toutes les équipes sont dans cette situation, avec beaucoup d’absences entre blessés, suspendus, ou cas de Covid, a relativisé le technicien en conférence de presse. On doit s’adapter au quotidien. Les plans préparés la veille peuvent changer. Il faut s’adapter à la situation. » Si le coach du Paris Saint-Germain n’est pas inquiet, c’est parce qu’il garde quelques atouts intéressants devant. L’avant-centre Mauro Icardi, qui ne réalise pas sa meilleure saison avec les Parisiens, reste une solution de qualité. Mais surtout, Mauricio Pochettino pourra aligner un certain Kylian Mbappé, quasi inarrêtable contre les Gones.

Les stats de Mbappé contre l’OL

En effet, l’Olympique Lyonnais est la troisième équipe de Ligue 1 ayant encaissé le plus de buts du Français ! L’ancien Monégasque compte 8 réalisations en 10 matchs face au club rhodanien. Une statistique légèrement inférieure à celles contre Dijon (11 buts en 10 matchs) et Monaco (9 buts en 10 matchs). A noter que Kylian Mbappé est aussi le meilleur buteur de Ligue 1 contre l’Olympique Lyonnais au XXIe siècle devant Loïc Rémy (7 buts en 12 matches) et Wissam Ben Yedder (7 buts en 12 matches). Les Gones, qui avaient encaissé son fameux quadruplé en 13 minutes en 2018 (5-0), connaissent l’identité du joueur à surveiller.