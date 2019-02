OL : Memphis Depay ou Kylian Mbappé, la comparaison fait mal !

Dans : PSG, OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Memphis Depay a souvent répété qu'il souhaitait rejoindre un grand club européen, laissant très clairement sous-entendre que l'Olympique Lyonnais n'était pas totalement à la hauteur de son talent de joueur. Alors, à l'heure où l'OL défiait le FC Barcelone en étant privé de Nabil Fekir, l'attaquant néerlandais était attendu au tournant. Et hélas pour lui il n'a pas du tout prouvé qu'il était capable de hausser son niveau lors des grands rendez-vous. Ce mercredi, dans L'Equipe, Régis Dupont compare le match de Memphis Depay avec Lyon à celui de Kylian Mbappé la semaine passée contre Manchester United alors que Neymar et Edinson Cavani étaient forfaits.

« Hier, Nabil Fekir était suspendu, et ça s’est un peu trop vu (...) En l’absence de Neymar, le PSG a pu compter sur Kylian Mbappé pour se simplifier la vie à Manchester United. Memphis Depay pourrait être ce relais à l’OL. Le Néerlandais revendique un tel statut. Il ambitionne même de rejoindre très bientôt les plus grandes maisons du continent. Mais il s’est encore heurté hier à la réalité : à vingt-cinq ans, il a marqué deux fois en treize apparitions en C 1, et si cela n’est pas une limite personnelle cela commence à y ressembler. Contre Barcelone, il n’a pas pesé sur la rencontre (...) Memphis Depay n’est donc pas encore, et ne sera peut-être jamais ce grand joueur qui porte une équipe quand ça devient très dur », constate le journaliste de L'Equipe. L'attaquant néerlandais a trois semaines pour préparer sa réponse au Camp Nou.