OL : Man United succombe à la folie Ndombele avec une offre record !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Auteur de performances exceptionnelles en Ligue des Champions, Tanguy Ndombele figure dans le viseur des plus grands clubs européens.

Le PSG est notamment très intéressé, au même titre que le manager citizen Pep Guardiola. Mais selon les informations obtenues par le Daily Mirror, Manchester United fait actuellement le forcing pour griller la concurrence. Effectivement, les dirigeants mancuniens prépareraient une offre colossale de 100 ME pour s’attacher les services de l’international français l’été prochain. C’est la première fois qu’un tel chiffre est associé à l’ancien joueur d’Amiens depuis son explosion au plus haut niveau.

Invité de RMC Sport en début de semaine, Jean-Michel Aulas avait fermé la porte à un départ du Français de 21 ans. « Un départ de Ndombele ? A priori non. Si une offre de 70 ME arrive ? Je réfléchirai et discuterai avec mon conseil d’administration et le coach. Mais aucun des joueurs de cette année n’est assuré de pouvoir partir si on va aussi loin qu’on le souhaite en Ligue des Champions. Il faudra discuter, mais on n’a pas prévu de laisser partir beaucoup de joueurs. Au contraire » avait prévenu un Jean-Michel Aulas qui sera attentif aux offres, mais pas enclins à vendre aussi facilement que cela ses pépites. Cela vaut également pour Houssem Aouar, l’autre joueur très courtisé à l’OL.