OL : City, Barcelone et le PSG, on s’arrache Aouar !

Dans : PSG.

Auteur de 6 buts et de 6 passes décisives depuis le début de la saison, Houssem Aouar est un joueur très courtisé dans l’optique du prochain mercato estival.

S’il n’a pas été le Lyonnais le plus brillant face à Toulouse dimanche après-midi au Groupama Stadium (3-0), Houssem Aouar est sans conteste l’un des joueurs de l’OL les plus convoités à travers l’Europe, avec son compère d’attaque Moussa Dembélé. Récemment, l’intérêt du Paris Saint-Germain pour Aouar était évoqué, les dirigeants franciliens ayant d’ores et déjà entamé des discussions avec le milieu de terrain de Lyon. Mais selon les informations obtenues par Calcio-Mercato, Houssem Aouar figure également dans les radars de plusieurs cadors européens. Et le Real Madrid, régulièrement cité comme un prétendant du Lyonnais, n’est même plus évoqué.

Au contraire du FC Barcelone. Le club catalan cherche désespérément à se réinventer au milieu de terrain et pour l’heure, Arthur, Rakitic ou encore De Jong ne parviennent pas à faire oublier les très regrettés Xavi et Andrès Iniesta. Milieu relayeur au profil très technique, Houssem Aouar a le profil pour parfaitement s’adapter au style barcelonais selon les décideurs catalans, qui pourraient bien lancer une offensive dans les prochaines semaines. En parallèle, en plus du PSG, Manchester City étudie également le dossier. Rien de bien surprenant quand on sait que Pep Guardiola avait été très élogieux envers Houssem Aouar après la double confrontation entre l’OL et Manchester City la saison dernière en Ligue des Champions. « C'est un très bon joueur, incroyable ! On parle beaucoup de Ndombele mais il a beaucoup de mouvements, est très calme, il a une bonne vision » indiquait notamment le coach des citizens après le match retour entre l’OL et le champion d’Angleterre en titre en C1. Autant dire que pour le PSG, il faudra avoir de sérieux atouts pour convaincre Houssem Aouar, lequel aura le choix du roi l’été prochain s’il souhaite quitter Lyon…