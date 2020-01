OL : Le clan Aouar se met à table avec le PSG !

Dans : OL.

En marge d'une opération commerciale avec Adidas, Houssem Aouar et ses proches auraient discuté avec un émissaire de prestige du Paris Saint-Germain.

Depuis plusieurs semaines, on évoque l’intérêt de Leonardo et Nasser Al-Khelaifi pour Houssem Aouar, les responsables du Paris Saint-Germain appréciant le profil du milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais. Pour l’instant tout cela reposait sur des supputations, mais si l’on en croit Canal-Supporters le PSG a déjà poussé ses pions et le joueur de l’OL aurait accepté de parler de tout cela. En effet, jeudi, Adidas organisait dans la capitale une soirée de promotion à l’occasion de la sortie de la Predator 20, le nouveau modèle de sa célèbre chaussure de football. Et parmi les invités présents, il y avait notamment Houssem Aouar.

Selon le média spécialisé, après le show d’Adidas, le joueur de l’Olympique Lyonnais et des proches auraient dîné à l’hôtel Four Seasons Georges V non loin de l’avenue des Champs-Elysées. Et à leur table, il y avait un émissaire du Paris Saint-Germain en la personne de Zoumana Camara. L’ancien joueur, qui est l’adjoint de Thomas Tuchel au PSG, a longuement discuté avec Houssem Aouar, sans que l’on sache la nature précise de ces discussions. Mais bien évidemment, compte tenu des rumeurs, on peut penser que le club de la capitale a pris des renseignement sur l’éventuel intérêt du milieu de terrain du club de Jean-Michel Aulas.