OL : Cherki au PSG, la trahison de Juninho

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Un transfert de Rayan Cherki au PSG est possible cet hiver. Une bonne chose ? Pas pour l'OL, ni pour Cherki encore frêle face aux stars parisiennes selon les observateurs. Juninho croit lui au bien-fondé de ce transfert d'autant que cela pourrait servir le joueur.

Après Kylian Mbappé en 2017 et Hugo Ekitike l'été dernier, le PSG est sur un autre jeune talent de Ligue 1 au mercato. Cette fois-ci, c'est l'OL qui est dans le viseur des Parisiens avec Rayan Cherki, 19 ans et déjà 81 matchs sous le maillot lyonnais. Un phénomène de précocité, encore perfectible, mais en net progrès cette saison. Dans une équipe lyonnaise en crise, Cherki accumule de plus en plus de titularisations et se montre souvent sous son meilleur jour. Il est l'élément le plus percutant de l'attaque rhodanienne, distribuant quelques beaux caviars par moments. Un talent brut, parfois immature, mais suffisamment fort pour séduire Luis Campos.

Le PSG doit foncer sur Cherki, selon Juninho

Toujours très efficace pour aller chercher les jeunes pépites, le conseiller sportif du PSG veut plus que tout recruter Cherki cet hiver. Il ferait un remplaçant idéal à Pablo Sarabia selon lui et incarnerait surtout l'avenir d'un club ambitieux. Néanmoins, certains observateurs estiment ce choix prématuré. Pour eux, Cherki sera un élément de plus et de trop dans le vestiaire parisien comme tous les autres jeunes de l'équipe avant lui. Juninho est beaucoup plus optimiste. L'ancien directeur sportif de l'OL a bien connu le jeune prodige et il conseille au PSG de ne pas rater cette « très bonne affaire ».

« C'est quelqu'un de très très fort techniquement. Cela dépend de combien va payer le PSG mais je dirais que c'est une très bonne affaire. Techniquement, il a cette facilité incroyable d'éliminer un adversaire, il bouge bien son corps, le pied gauche et le pied droit c'est pareil pour lui. Il a cette capacité de faire la différence, de créer le décalage, c'est sa force », a t-il indiqué dans Rothen s'enflamme. Il partage aussi les interrogations sur l'individualisme et le manque d'intelligence de Cherki. Toutefois, selon lui, le PSG a les arguments pour améliorer son état d'esprit, en l'écartant notamment si nécessaire. « Quand tu as de l’argent, tu peux faire ça. Quand tu le fais une fois, deux fois… Il va se défoncer à l’entraînement ! Vous pensez que quand un joueur arrive à City, Guardiola ne fait pas ça ? », précise Juninho, lequel critique au passage la gestion de Cherki par l'OL.