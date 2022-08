OL : Aulas rêve de voir Lyon balayer le PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a gagné ses deux premiers matchs de la saison de Ligue 1. Et si le calendrier est plutôt favorable pour l'OL, cela n'empêche pas l'optimisme de grandir dans la capitale des Gaules.

Jean-Michel Aulas connaît trop bien le football pour ne pas s’enflammer après deux matchs de Championnat, mais il n’empêche, le patron de l’Olympique Lyonnais a le sentiment que cette saison sera la bonne. Il est vrai que chaque année, le boss de l’OL ressort à peu près le même discours, mais cette fois les faits pourraient lui donner raison, quelques mois après la fin d’une saison cataclysmique, Peter Bosz paraît avoir trouvé les bons réglages. Même si tout n’est pas parfait, et que le calendrier de ce mois d’août est particulièrement aisé pour Alexandre Lacazette et ses coéquipiers, Lyon va bien et cela se voit. Tandis que les supporters ont retrouvé le moral et que le Groupama Stadium vibre comme à ses plus belles heures, le président de l’Olympique Lyonnais commence à croire qu’un exploit est possible en cette saison si spéciale.

Lyon veut aller chercher le PSG

Car l’OL aura un calendrier allégé par sa non-participation à une coupe européenne, alors même que ses rivaux en France auront des matchs à répétition cet automne en raison de l’organisation du Mondial au Qatar en novembre et décembre. De quoi susciter un fol espoir pour Jean-Michel Aulas de réussir ce dont il rêve depuis que le Qatar est arrivé en France en rachetant le Paris Saint-Germain. « Cette deuxième victoire en Ligue 1 (contre Troyes) est un bon signe. On a essayé de construire une équipe de très haut niveau, avec la possibilité d’une concurrence saine à tous les postes. On a l’ambition d’aller titiller les meilleurs, et pourquoi pas le meilleur ! », a confié le président de l’OL, qui ne bascule pas encore dans l’euphorie mais n’en est pas loin. Peter Bosz et ses joueurs savent ce qu'il faut faire pour apporter un peu de bonheur à Jean-Michel Aulas qui vit ses dernières saisons à Lyon avant de passer la main totalement à John Textor.