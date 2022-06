L'OL vendu à John Textor, l'homme qui vaut 3 milliards !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Réuni ce lundi, le conseil d'administration d'OL Groupe a validé la candidature du milliardaire américain John Textor pour racheter l'Olympique Lyonnais.

Les informations de l’agence de presse Bloomberg étaient bonnes, le dossier de la vente de l’Olympique Lyonnais s’est subitement emballé ce lundi. John Textor, présent dans la capitale des Gaules, a raflé la mise et convaincu le conseil d’administration d’OL Groupe qu’il était l’homme qu’il fallait pour permettre au club d’avoir un avenir radieux dans le football européen, tout en ayant les moyens de ses ambitions. Non seulement celui qui a fait fortune dans l’industrie du numérique, mais également le cinéma, achètera les 40% des parts d’OL Groupe vendus par Pathé et IDG Capital, mais en plus il reprendra une grande partie de celles de Jean-Michel Aulas afin de devenir le propriétaire de l’Olympique Lyonnais. Après 35 ans comme patron de l’OL, et à l’âge de 73 ans, JMA a décidé que John Textor était le bon candidat, alors que dans un premier temps il préférait l’offre de Foster Gillett, lequel a cependant été plombé par l’absence de garanties bancaires. En contrepartie, Jean-Michel Aulas restera aux commande de l'Olympique Lyonnais, John Textor ne voulant pas changer un management aussi solide.

Textor pèse 3 milliards de dollars, Lyon a décroché le gros lot

Déjà propriétaire du club brésilien de Botafogo et du club belge de Molenbeek, ainsi que d’une partie de Crystal Palace, John Textor, dont la fortune est estimée à 3 milliards de dollars, pourrait finalement tourner le dos au FC Porto, où il devait également investir, afin d’éviter un éventuel conflit d’intérêts. L'Olympique Lyonnais, dont la cotation en bourse est suspendue depuis ce lundi 9 heures, va communiquer dans la soirée les détails techniques de ce rachat par John Textor, et confirmer être entré en négociations exclusives avec ce dernier qui a accepté le principe d'une augmentation immédiate de capital de 90 millions d'euros. Dès mardi une conférence de presse de ce dernier et de Jean-Michel Aulas se tiendra au Groupama Stadium. Un événement qui va évidemment changer la vie de l'OL, qui rêve de pouvoir jouer dans la cour des grands avec cette vente.