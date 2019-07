Officiel : Le PSG annonce la signature d'Ander Herrera

Dans : PSG, Mercato.

Attendue depuis plusieurs semaines, l'arrivée d'Ander Herrera (29 ans) au Paris Saint-Germain est officielle. Ce jeudi après-midi, le club de la capitale a confirmé la signature du milieu libre de tout contrat, qui s'est engagé jusqu'en 2024. Ravi de se lancer dans l'aventure parisienne, l'Espagnol a partagé sa joie dans le communiqué du champion de France.

« Le Paris Saint-Germain est le plus grand club de France, qui continue de progresser, et qui joue pour gagner tous les titres possibles. J’avais très envie de rejoindre Paris et de porter ces couleurs, a confié l'ancien joueur de Manchester United. Le club a une très belle histoire et je suis heureux de pouvoir écrire de nouvelles pages ! Rejoindre ce club est une sensation extraordinaire. J’aime aussi la ville. Paris est la plus belle ville du monde. Je vous promets trois choses : travail, professionnalisme et passion. Je vous promets également d’améliorer mon niveau de français parce que je pense que la langue est très importante pour la communication d’une équipe. »