Officiel : Juan Bernat est le nouvel arrière gauche du PSG !

Dans : PSG, Mercato.

Après trois mois de rumeurs et de noms ronflants associés à ce recrutement, le PSG a annoncé ce vendredi avoir recruté Juan Bernat, qui arrive en provenance du Bayern Munich.

Le latéral gauche de 25 ans viendra concurrencer Layvin Kurzawa, bien seul à son poste et encore très loin du niveau attendu la saison passée. Après le départ de Yuri Berchiche, c’est un autre défenseur espagnol qui pose donc ses valises, après quatre saisons et plus de 100 matchs disputés avec le Bayenr Munich. Il était arrivé en Bavière depuis Valence pour 10 ME en 2014, il prend la direction de Paris sous la forme d’un transfert estimé à 15 ME. Bernat s’est engagé jusqu’en juin 2021, et il portera le numéro 14.