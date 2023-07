Objectif Mbappé, le double coup de folie du Real

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Pour permettre de financer l'arrivée de Kylian Mbappé dès cet été, le Real Madrid est prêt à se séparer d'un ou deux joueurs importants. Une nouvelle étonnante qui démontre tout de même l'obsession de Florentino Pérez à aller chercher le joueur du PSG.

Même s’il n’a pas envie de tomber dans le piège du PSG et du clan Mbappé, le Real Madrid envisage toutes les possibilités en vue de cet été et du possible recrutement de l’attaquant français. Si jamais Nasser Al-Khelaïfi devait tenir ses promesses et pousser Mbappé dehors en cas d’absence de progrès au sujet d’une prolongation, alors le club espagnol se doit d’être prêt à tous les niveaux. En ce qui concerne le secteur sportif, la place est toute chaude pour une telle arrivée après le départ de Karim Benzema, et ce n’est pas la signature de Joselu qui risque de faire de l’ombre au numéro 7 du PSG.

Un journaliste de Marca met le feu

Sur le plan financier, il faut avoir les reins solides pour encaisser une telle signature. Car si le Real Madrid n’a pas tant dépensé que cela sur le marché des transferts, la construction du Santiago Bernabeu 2.0 a coûté très cher, et le recrutement de Jude Bellingham représente aussi un très bel investissement. Résultat, deux départs importants au milieu de terrain sont désormais envisagés pour financer l’arrivée de Kylian Mbappé. C’est ce que révèle Marca par le biais de son journaliste Juan Ignacio G-Ochoa qui annonce une possible révolution cet été au sein de la Maison Blanche.

« Ils vont faire un très gros investissement pour faire venir Mbappé. Ils peuvent très bien vendre Valverde et Tchouaméni pour récupérer 80 à 100 millions d’euros chacun en cas de belle offre », a lancé le journaliste espagnol, dans une annonce qui a fait froid dans le dos aux supporters madrilènes. Car si le Français n’a pas réussi à confirmer son bon début de saison, l’Uruguayen est considéré comme l’âme de l’équipe dans l’entrejeu et un joueur indispensable. Cette annonce pourrait avoir le don de réveiller Arsenal et Liverpool. Le club londonien rêve de l’ancien monégasque, et selon Football Transferts, le board des Gunners pousse à fond pour réaliser cette nouvelle grosse opération, après le recrutement annoncé de Declan Rice.

L'offre est prête pour Valverde

Sur les bords de la Mersey, c’est le profil de Valverde qui fait saliver et Team Talk annonce que Liverpool est prêt à mettre 90 ME sur la table pour faire venir l’Uruguayen. Ce dernier a pourtant récemment réaffirmé son intention de rester au Real Madrid, mais la perspective d’une grosse vente capable de financer l’arrivée de Kylian Mbappé semble capable de faire tourner la tête de Florentino Pérez. Il faut dire qu’au milieu de terrain, avec les prolongations de Kroos et Modric et la signature de Bellignham, le Real estime être tout de même assez fourni. Au point de se séparer d’un joueur important de l’effectif ? Kylian Mbappé le mérite visiblement.