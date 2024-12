Nuno Mendes et le PSG, la pression devient énorme

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Manchester United a bien entamé les démarches pour faire venir Nuno Mendes. Un spécialiste du mercato dévoile même que cela pourrait bouger très fort et très prochainement.

Manchester United a beau avoir changé d’entraineur et récupéré un énorme investisseur financier, rien ne s’arrange pour les Red Devils, qui s’enfoncent à chaque match dans le ventre mou. Des mouvements spectaculaires sont attendus pour cet hiver, et une faille a été aperçue au PSG. En effet, Nuno Mendes discute d’une prolongation avec le club de la capitale, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2026. Mais le salaire offert par le club de la capitale ne convient pas au Portugais, qui estime qu’il doit faire un bond en avant dans la hiérarchie et récupérer l’un des meilleurs contrats du club. Une négociation tendue dans laquelle Manchester United s’est engouffré. Avec son ancien entraineur Ruben Amorim aux commandes à Old Trafford, Nuno Mendes écoute ce que lui propose le club anglais. Et cela fonctionne car le dossier prend même une tournure inquiétante pour le PSG.

Un salaire colossal à Manchester United

Après des informations en ce sens dans la presse anglaise et chez quelques insiders français, c’est l’expert du mercato Florian Plettenberg qui lâche une petite bombe. Le journaliste de la Sky annonce que le dossier Nuno Mendes va être à suivre dans les prochaines semaines, signe qu’il y a quand même du mouvement à ce niveau. Le mystère reste toutefois entier, car pour certains suiveurs, cela signifie qu’un mouvement est même possible cet hiver, le « dans les prochaines semaines » entretenant forcément le doute. Un assaut d’ampleur pour permettre à Manchester United de se renforcer de manière spectaculaire est donc possible, surtout que l’offre contractuelle des Red Devils est actuellement bien supérieure à celle du PSG.

Seule certitude, Nuno Mendes n’a aucune intention de se précipiter pour prolonger à Paris, et de faire comme Achraf Hakimi en liant sur le long terme son avenir avec le champion de France. Néanmoins, chez les fans de Manchester United, on se veut quand même lucide en soulignant qu’il est très rare dans son histoire à la sauce QSI, que le PSG ait lâché des joueurs contre son gré. Pour beaucoup, le jeu de la surenchère finira pas faire craquer Nasser Al-Khelaïfi, qui va devoir allonger la monnaie pour conserver son latéral portugais.