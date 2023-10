Non à l’offre du PSG, Vinicius explique son refus

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En raison de sa situation incertaine, Vinicius Junior fait l’objet de quelques rumeurs sur son avenir. L’ailier du Real Madrid arrive officiellement à la fin de son contrat l’été prochain, d’où l’intérêt persistant du Paris Saint-Germain. Mais cette semaine, l’ailier brésilien a clarifié ses intentions.

La situation de Vinicius Junior rappelle celle de Karim Benzema la saison dernière. Alors que l’on annonçait une prolongation quasiment actée, l’attaquant français n’avait rien signé. L’ancien capitaine des Merengue était finalement parti libre à la fin de son contrat en juin dernier. Et si le scénario se répétait avec le Brésilien ? L’ailier de 23 ans a lui aussi entamé la dernière année de son bail au Real Madrid. Et là encore, on parle régulièrement d’une prolongation secrètement scellée.

Rien n’a pourtant été officialisé. Ce qui explique pourquoi certaines rumeurs de départ continuent de circuler. On parle effectivement d’un intérêt persistant du Paris Saint-Germain. Imaginez le joli coup du club francilien qui, en plus de s’offrir l’un des meilleurs joueurs au monde, se vengerait au cas où Kylian Mbappé devait faire le chemin inverse. Le scénario est alléchant pour les Parisiens, mais on en est encore très loin. L’opération paraît même improbable dans la mesure où Vinicius Junior n’a aucune envie de rejoindre le Paris Saint-Germain.

Vinicius veut écrire l'histoire au Real

L’ancien talent de Flamengo n’a d’yeux que pour la Maison Blanche où il rêve de devenir une légende. « Si je me vois gagner un Ballon d'Or ? Je me vois gagner beaucoup de Ligues des Champions comme Luka Modric, Karim Benzema, Casemiro... De grands joueurs qui sont devenus des légendes du Real Madrid et je veux devenir comme eux au Real Madrid », a annoncé l’international auriverde sur TNT Sports Brasil, après la victoire à Braga (2-1) mardi en Ligue des Champions. Difficile de donner une réponse plus claire.