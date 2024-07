Nico Williams, le PSG fait sauter la banque et écoeure le Barça

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG compte accélérer le mouvement sur le marché des transferts dans les prochains jours. Le club de la capitale a une nouvelle idée en tête, à savoir celle de recruter Nico Williams.

Luis Enrique commence certainement à s'impatienter quelque peu. Alors que le mois d'août approche, le PSG peine à conclure des deals importants. Si certains dossiers sont avancés, comme celui de Joao Neves, tout parait compliqué pour se renforcer. Paris ne veut plus surpayer et doit donc négocier dur pour avoir gain de cause. D'ailleurs, sauf retournement de situation, le PSG ne parviendra pas à signer Khvicha Kvaratskhelia. Raison pour laquelle les champions de France ont coché d'autres pistes, comme Jadon Sancho ou encore Nico Williams. Le Paris Saint-Germain aurait ouvert des négociations avec le clan de l'international espagnol et souhaiterait désormais devancer le Barça...

Nico Williams au PSG, Nasser Al-Khelaïfi change tout

Il y a quelques jours, il ne faisait guère de doutes que Williams filerait en Catalogne. Mais voilà, les finances barcelonaises sont dans le rouge et le club espagnol a du mal à aligner les millions pour faire sauter la clause de l'ailier, fixée à 58 millions. D'après Mundo Deportivo, le Barça a peur de perdre la guerre pour Nico Williams depuis que Nasser Al-Khelaïfi est entré dans la danse pour le signer. Le président parisien serait prêt à payer plus que sa clause à Bilbao, mais surtout à offrir à Williams un meilleur projet sportif. Le joueur et son clan sont d'ailleurs en pleine réflexion. Si tout paraissait clair il y a encore peu, l'arrivée du PSG, mais aussi de Luis Enrique, changent pas mal de choses. A l'heure actuelle, Nico Williams a trois options : signer au Barça, dire oui au PSG ou encore rester à l'Athletic Bilbao, qui compte sur lui. Tout reste ouvert même si le pessimisme se fait de plus en plus grand en Catalogne, alors que Barcelone pourrait perdre une nouvelle guerre contre Paris sur le marché des transferts.