PSG : L'avenir de Kylian Mbappé ? Mbappé Sr ne craint rien

Kylian Mbappé subit ces derniers temps quelques critiques assassines sur son jeu, le champion du monde français du Paris Saint-Germain ayant pris cher après PSG-Bruges et surtout France-Moldavie. Son père réagit à ces attaques.

On connaissait Neymar Sr, il va désormais falloir peut-être composer avec Mbappé Sr. En effet, s’il gère la carrière de Kylian, Wilfrid Mbappé est plutôt du genre très très discret, ses interventions dans les médias étant rarissimes. Mais ce dimanche, après la vague de critiques qui s’est abattue sur son fils suite à deux ou trois matchs moins réussis que ce soit avec l’équipe de France ou le Paris Saint-Germain, Wilfrid Mbappé estime qu’il est temps pour lui de ramener un peu de calme autour de Kylian Mbappé. Dans un court entretien accordé à l’Equipe, le père de la star française du PSG ramène tout le monde à la réalité.

Pour Wilfrid Mbappé il est en effet injuste de tirer de grandes conclusions après un ou deux matchs mitigés. Et ceux qui jouent à cela n’empêcheront pas Kylian Mbappé d’avancer sereinement dans sa carrière chez les Bleus, au Paris Saint-Germain ou ailleurs. « Mon père disait souvent : “Qui ne sait rien est un homme intelligent quand il sait se taire”. Le foot, c’est un package de bonnes choses et d’autres moins bonnes. Des gens vous aiment et d’autres non. Il faut l’accepter et laisser courir. Ça s’évapore avec le temps. Je sais depuis longtemps que le football est amnésique et qu’un mauvais match peut remettre beaucoup de choses en question. Jeudi, il a été moins bien, il a moins bien fait les choses, c’est une vérité. Mais je reste surpris de l’intervention de certaines personnes qui le connaissent et le voient souvent s’exprimer. Chacun sa vision. Les débats sur Kylian accompagnent et accompagneront son parcours. Que tout le monde se rassure, on vit très bien avec. Nous n’avons aucune inquiétude sur le fait que le meilleur reste à venir », prévient le père de Kylian Mbappé, qui ne dit pas où cet avenir de jouera.