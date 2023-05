Neymar viré du PSG, cinq étapes pour un miracle

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG va faire le forcing pour se défaire de Neymar cet été. Malgré sa récente prolongation, le Brésilien a bien compris les intentions de son club, et n’est plus aussi certain que cela de continuer à Paris.

Lionel Messi ne fait déjà plus partie du tableau pour l’avenir du Paris SG, et Neymar est le suivant sur la liste et ce ne sont pas les supporters parisiens, qui sont allés manifester devant la porte de sa maison mercredi soir, qui se plaindront d’un tel départ. Si le PSG perdrait en prestige, il gagnerait peut-être en esprit collectif et en respectabilité. Mais pour le moment, le départ du « Ney » est encore extrêmement hypothétique, même si plusieurs nouveaux éléments sont apparus ces dernières heures, rendant pour la première fois depuis bien longtemps un départ du Brésilien envisageable.

Le PSG ne veut plus de Neymar

Il y a en premier lieu la volonté du Paris SG de se défaire de son numéro 10, qui n’a jamais vraiment donné satisfaction depuis qu’il a prolongé, alternant entre blessures et performances en dents de scie, sauf quand il fallait arriver en forme pour la Coupe du monde. Selon L’Equipe, Luis Campos a la volonté de se séparer de Neymar, et serait même prêt à faire de gros sacrifices pour cela. Cela pourrait aller jusqu’à accepter un prêt avec option d’achat de l’international brésilien, chose extrêmement rare pour un joueur acheté à un tel prix, même si Joao Felix a aussi connu ça cette saison.

En second lieu, le mal-être de Neymar dans le vestiaire parisien à la reprise ne sera pas à négliger. Le départ de Lionel Messi, qu’il avait accueilli à bras ouverts au Camp des Loges, en est l’un des symboles. L’effectif va se construire autour de la fibre française et jeune, et l’ancien prodige de Santos pourrait prendre un coup de vieux, lui qui a déjà du mal à se mettre au français. C’est pourquoi il ne fermerait plus totalement la porte à un départ du PSG désormais.

Autre élément à prendre en compte, le désir de Neymar de changer d’air s’il se sent réellement en danger à Paris. Selon son entourage, qui s’est confié à L’Equipe, tout est réuni pour continuer dans la capitale. « Sa femme est enceinte, elle va venir en France et prend des cours de français. Il n'y avait aucune raison de partir pour l'instant. Neymar a fait beaucoup d'efforts pour jouer sous infiltration quand (Lionel) Messi et (Kylian) Mbappé n'étaient pas là, c'est injuste de lui en vouloir pour ce qui se passe actuellement. Pour le reste, on attend de voir comment ça va se passer cet été », ont livré les proches de Neymar, pour qui l’ambiance délétère au pied de son domicile a clairement fait peur au joueur brésilien.

Neymar n'aime pas le Mbappé Saint-Germain

La toute-puissance prise par Kylian Mbappé dans le nouveau PSG est aussi de nature à agacer l’ancien barcelonais. Ce dernier a été très actif ces dernières heures sur les réseaux sociaux, appréciant des messages qui tapaient sur la direction du club ou sur l’attaquant français en personne. Voir ainsi KM7 prendre les commandes peut aussi l’inciter à revoir sa position sur son avenir.

La preuve, il a aussi « liké » un message rendant hommage à son entente avec Lionel Messi lorsque les deux joueurs évoluaient ensemble au FC Barcelone. Le souvenir d’une collaboration qui ne verra probablement plus jamais le jour, mais qui montre que Neymar n’hésite plus à confier qu’il regrette cette période faste.

Au point de tout plaquer pour aller vivre loin de tout ça ? L’Equipe l’affirme, un club saoudien a décidé de tenter sa chance dans l’optique de recruter le joueur du PSG. Cela ne semble pas être une destination envisageable, mais cela démontre que l’avenir de Neymar n’intéresse pas qu’en Premier League et qui si le joueur et le Paris SG envisagent de faire des grosses concessions, un départ du « Ney » n’est pas si impensable que cela cet été.