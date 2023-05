Neymar veut quitter le PSG et la raison est simple

Dans : PSG.

Neymar commence à sérieusement envisager de quitter le Paris Saint-Germain où il a encore quatre ans de contrat avec un salaire de 36 millions d'euros par an. Mais la star brésilienne a compris que l'ambiance s'était tendue.

Et si les supporters du PSG qui ont manifesté mercredi dernier devant le domicile de Neymar à Bougival avaient finalement rendu un fier service à Nasser Al-Khelaifi ? Il y a un an, le président des champions de France avait ouvertement prévenu qu'il ne voulait plus de joueurs qui traînaient les pieds, et s'il n'avait pas cité le nom de son numéro 10, le président qatari avait été suffisamment précis pour que l'on sache de qui il parlait. Neymar n'a jamais répondu à ce tacle, sauf en faisant savoir qu'il avait levé l'option lui permettant unilatéralement de rester jusqu'en 2027 à Paris, soit deux ans de plus que prévu, en conservant son salaire royal. Un an plus tard, et après une saison marquée par son échec au Mondial avec le Brésil et une énième blessure à la cheville qui l'a éloigné des terrains pendant plusieurs mois, Neymar semblait bien parti pour rester au PSG. Mais depuis une semaine, tout a changé.

Si le dossier Lionel Messi a déjà donné lieu à une réflexion pour le joueur de la Seleçao, la venue devant son domicile de supporters qui lui hurlaient de quitter le Paris Saint-Germain a choqué le joueur de 31 ans. S'ils étaient habitués à entendre la musique venant de la maison de Neymar, ses voisins ont cette fois vu débarquer quelques dizaines de fans remontés et qui l'on fait savoir. Et si l'on en croit RMC, cette séquence a poussé Neymar à revoir sa position et à désormais envisager de partir lors du prochain mercato. Le média affirme même que pour l'aider à trouver une solution, le clan Neymar, notamment son père, aurait demandé à différents intermédiaires de commencer à prospecter en Europe afin d'éventuellement trouver une porte de sortie. L'attaquant parisien n'a effet pas l'intention de partir en Arabie saoudite, pensant avoir un avenir au plus haut niveau, surtout grâce à sa récente opération à la cheville, laquelle était son énorme point faible. Mais le PSG est prêt aussi à faire un effort.

Neymar est sur le marché des transferts

Conscient qu'avec un salaire de 36 millions d'euros et un contrat longue durée, le transfert de Neymar pour une somme colossale est impossible, Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos sont prêts à dire oui à un prêt avec une option d'achat. Reste encore à trouver une équipe susceptible d'avoir le cash nécessaire pour payer une grosse partie du salaire du joueur, même si le numéro 10 de la Seleçao fait un effort, et surtout à avoir les ambitions sportives au niveau de Neymar. RMC avoue qu'à part la Premier League, aucun autre championnat ne semble pouvoir réussir ce double pari, mais quoi qu'il en soit, Neymar étudiera toutes les offres, même venues du Nord de l'Angleterre. Bien loin de Bougival et de ses supporters déchaînés contre lui.