Neymar, une fête avant le forfait, scandale au Brésil !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Neymar est attendu ce mercredi à Paris, où l'on ne semble pas avoir de grosses craintes concernant la blessure du joueur brésilien. Dans son pays, la star du PSG déclenche une nouvelle polémique.

Le Brésil a pris le point du nul en Argentine, un match pour du beurre concernant la Seleçao déjà qualifiée pour le Mondial 2022 au Qatar avant de disputer ce sommet du football sud-américain. Pour cette rencontre, Tite devait se passer de Neymar, lequel n’avait pas fait le déplacement avec ses coéquipiers en raison d’un problème à la cuisse, un forfait officialisé lundi soir par la Fédération brésilienne de Football. L’attaquant est donc de retour vers la capitale où le PSG laisse entendre que le souci musculaire du joueur ne serait pas trop grave, et ne remet pas en cause sa participation au match de mercredi prochain à l’Etihad contre Manchester City. Tout semble donc aller dans le bon sens pour Neymar, et c’est important pour Mauricio Pochettino et le Paris Saint-Germain, le Brésilien étant apparu en net regain de forme ces dernières semaines. De quoi promettre de belles choses.

O duelo entre #Messi e #Neymar não vai acontecer hoje... O brasileiro alegou estar com problemas no adutor e vai desfalcar o Brasil. Segundo #Neto, uma baita #migué!#OsDonosDaBola pic.twitter.com/Tc2LeHAQM3 — OS DONOS DA BOLA (@OSDONOSDABOLA) November 16, 2021

Cependant, le retour de Neymar à Paris ne se fait pas sans qu’une polémique éclate au Brésil. En effet, lors de la très célèbre émission Os Donos Da Bola, Neto, un des animateurs, est monté dans les tours en affirmant qu’à la veille de la reprise de l’entraînement avec la Seleçao, alors que Tite avait donné quartier libre à ses joueurs après le match contre la Colombie, Neymar a jugé utile de traîner dans un célèbre bar. « Neymar a eu deux jours de congés samedi et dimanche, et il se présente lundi en disant qu'il a mal aux adducteurs ? La première chose qu'il aurait dû faire, quand le match contre la Colombie s’est terminé, c’est de mettre de la glace là où il avait mal et se reposer. Qu'a fait Neymar ? Il est allé le soir dans un bar de Sao Paulo où vont toutes les personnes célèbres (...) Après le match, il a dansé avec un chapeau de cowboy sur la tête. Quiconque a mal aux adducteurs ou aux muscles ne danse pas comme ça », s'est offusqué l'animateur, qui juge indigne que Neymar puisse ainsi se négliger avant un grand rendez-vous face à l'Argentine.